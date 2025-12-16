Atenție la creditele bancare! Ratele pot ajunge la 70% din salariu

Această practică exploatează o portiță din reglementările BNR, permițând excepții pentru venituri ridicate, oferind credite care ajung la 65-70% din salariu.

90% dintre români, grad maxim de îndatorare

Nouă din zece români ating deja gradul maxim de îndatorare de 40% la credite în lei, iar creditele ipotecare pot ajunge la 45%. Marile bănci fac însă excepții periodice.

"Alocă un plafon de creditare cu un grad de îndatorare depăşit. Acesta poate să ajungă până la 65%, însă numai pentru clienţii cu venituri ridicate, respectiv peste 5.000 de lei net"", spune Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar, pentru observatornews.ro.

De asemenea, limita urcă la 70% pentru persoanele cu venituri nete lunare de peste 7.000 de lei, fiecare bancă având reguli proprii.

Riscuri majore pentru datornici

La un salariu mediu de 5.355 de lei, o rată la 40% îndatorare înseamnă 2.100 de lei lunar. Dacă se ajunge la 65%, aceasta depășește cu 1.700 de lei.

"Oamenii ar trebui să fie un pic atenţi. Când vorbim de un credit ipotecar, vorbim de un venit care ar trebui să fie asigurat pentru toată perioada rambursării creditului", avertizează Alexandru Păunescu, reprezentant BNR la CSALB.

Logica băncilor vizează atragerea clienților cu profil financiar solid. În octombrie, populația a împrumutat aproape 190 de milioane de lei, în creștere anuală.

Specialiștii recomandă prudență în 2026 pentru investiții imobiliare.

"E un an un pic mai complicat, şi atenţie deosebită aş recomanda eu consumatorilor pentru astfel de cumpărări în perioada următoare; doar dacă, într-adevăr, este necesar să achiziţionezi un credit de nevoi personale sau un apartament", precizeaeză Alexandru Păunescu.