Horoscopul norocului: ziua care îți poate schimba destinul în perioada 2–8 martie 2026

Eclipsele deschid întotdeauna ferestre de timp în care apar oportunități neașteptate, capabile să producă schimbări rapide și frumoase. Această eclipsă este cu atât mai specială cu cât este conectată la cele două Luni Noi în Fecioară din 2025, oferindu-ți șansa de a reflecta profund asupra vieții tale și asupra a ceea ce îți dorești cu adevărat.

La final de săptămână, Venus părăsește Peștii și intră în Berbec (vineri, 6 martie). Este o tranziție simbolică între final și început, între ce a fost și ce urmează. Exact acest spațiu intermediar este locul ideal pentru noroc, claritate și manifestarea dorințelor.

Berbec

Cea mai norocoasă zi: vineri, 6 martie

Fă-ți viața mai frumoasă, Berbec. Intrarea lui Venus în semnul tău îți amplifică magnetismul, încrederea și puterea de atracție. Este începutul unui adevărat glow-up personal. Fie că este vorba de iubire sau bani, autenticitatea ta este cheia succesului.

Taur

Cea mai norocoasă zi: marți, 3 martie

Eclipsa de Lună în Fecioară îți aduce claritate în plan sentimental și curajul de a face un pas important. Este momentul ideal să investești într-un proiect creativ sau într-un vis vechi. Crede în tine și în ceea ce simți.

Gemeni

Cea mai norocoasă zi: luni, 2 martie

Marte intră în Pești și îți activează zona carierei. Este un moment excelent pentru a relua o idee mai veche sau pentru a face un pas curajos în plan profesional. Chiar și cu Mercur retrograd, succesul este de partea ta.

Rac

Cea mai norocoasă zi: vineri, 6 martie

Venus în Berbec îți aduce recunoaștere profesională, oportunități financiare și vizibilitate. Talentele tale ies în evidență exact în fața persoanelor potrivite. Nu refuza ajutorul și nu te teme să visezi mai mare.

Leu

Cea mai norocoasă zi: joi, 5 martie

Intuiția ta este extrem de puternică. Trigonul dintre Soarele din Pești și Jupiter retrograd te îndeamnă să ai încredere în vocea interioară. Urmează-ți inima, nu doar logica — schimbările importante încep acum.

Fecioară

Cea mai norocoasă zi: miercuri, 4 martie

Luna în Fecioară se aliniază cu Uranus și îți deschide o direcție complet nouă. Răspunsurile sunt deja în tine. Fă ce simți că este corect, chiar dacă nu este ceea ce se așteaptă ceilalți.

Balanță

Cea mai norocoasă zi: joi, 5 martie

Soarele și Jupiter te ajută să găsești un echilibru real între muncă și viața personală. Este momentul să creezi un stil de viață care să te susțină, nu să te epuizeze. Norocul vine din alegeri conștiente.

Scorpion

Cea mai norocoasă zi: joi, 5 martie

O oportunitate din trecut revine în viața ta. Ai acum maturitatea și claritatea necesare pentru a o valorifica. Acceptă riscul și lasă-te ghidat de creativitate și intuiție.

Săgetător

Cea mai norocoasă zi: marți, 3 martie

Eclipsa îți cere să te reconectezi cu sensul muncii tale. Reflectează la ce ai început în toamna lui 2025 și vezi dacă te mai reprezintă. Norocul apare atunci când ești aliniat cu ceea ce faci.

Capricorn

Cea mai norocoasă zi: sâmbătă, 7 martie

Mercur în cazimi îți oferă șansa unui restart mental și emoțional. Este timpul să lași trecutul în urmă și să creezi spațiu pentru un nou început. Claritatea vine odată cu decizia de a merge mai departe.

Vărsător

Cea mai norocoasă zi: duminică, 8 martie

Conjuncția Venus–Saturn îți aduce stabilitate și o oportunitate serioasă. Analizează bine opțiunile și alege ce este cu adevărat potrivit pentru tine. Norocul vine prin maturitate și asumare.

Pești

Cea mai norocoasă zi: luni, 2 martie

Marte în semnul tău îți dă curaj, determinare și claritate. Este momentul să acționezi fără să te mai îndoiești de tine. Ai susținere astrală puternică — ai încredere în drumul tău și fă primul pas.