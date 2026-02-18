Dobrogea scrie istorie gastronomică: „Batogul de sturion”, recunoscut oficial în UE. Ce înseamnă protecția IGP pentru România

„Batogul de sturion” a fost înregistrat oficial în Registrul Uniunii Europene al indicațiilor geografice și a obținut protecția de Indicație Geografică Protejată (IGP), prin Regulamentul (UE) 2026/358, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Decizia confirmă valoarea gastronomică și culturală a Dobrogei și aduce României cel de-al 16-lea produs recunoscut la nivel european.

Un moment istoric pentru Dobrogea și gastronomia românească

Anunțul făcut de Ministerul Agriculturii depășește granițele unei simple știri administrative. Pentru Dobrogea, această recunoaștere oficială reprezintă o validare simbolică și practică a statutului de Regiune Gastronomică Europeană, consolidând identitatea culinară a zonei și deschizând noi oportunități pentru turism și economie locală, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ce înseamnă, concret, protecția IGP

Aria geografică protejată cuprinde județul Tulcea, Delta Dunării și gurile Dunării. Materia primă utilizată este filé-ul dorsal de sturion provenit exclusiv din acvacultură – morun, nisetru și nisetru siberian – într-un context în care speciile sălbatice sunt protejate prin regim strict de prohibiție.

Procesul de fabricație respectă un caiet de sarcini riguros: sărare cu sare gemă și zahăr, zvântare controlată și afumare cu fum din lemn de esență tare. Rezultatul este un produs cu gust delicat, surprinzător de apropiat de carnea de pasăre, și o textură fermă, dar fină.

Tradiție de peste un secol

„Batogul de sturion” nu este un preparat recent. Este menționat încă din 1909 în lucrările lui Grigore Antipa, fiind documentat constant în publicații științifice, gastronomice și culturale de-a lungul secolului XX. Astfel, produsul devine nu doar o specialitate culinară, ci un element de patrimoniu gastronomic românesc.

România ajunge la 16 produse protejate în UE

Prin această recunoaștere, România adaugă un nou nume pe lista produselor cu indicație geografică protejată. „Batogul de sturion” se alătură unor repere deja consacrate precum:

Magiunul de Topoloveni

Salamul de Sibiu

Plăcinta dobrogeană

În prezent, alte 13 produse românești se află în diverse etape de evaluare la nivelul Comisiei Europene.

Miza reală: identitate, turism și sustenabilitate

Dobrogea își construiește treptat o narațiune coerentă, bazată pe teritoriu, tradiție, comunitate și sustenabilitate. „Batogul de sturion” se integrează perfect în această ecuație. Protecția IGP nu garantează automat succesul turistic, dar oferă credibilitate, un element esențial într-o piață gastronomică tot mai competitivă.

Ce presupune certificarea europeană

Indicația Geografică Protejată atestă legătura dintre produs și zona sa de origine, în cazul în care o anumită calitate, reputație sau caracteristică poate fi atribuită în mod esențial acestui teritoriu. Pentru a beneficia de această etichetă, cel puțin una dintre etapele de producție trebuie să aibă loc în aria delimitată.

În cazul „Batogului de sturion”, întregul proces tehnologic este riguros documentat, de la selecția materiei prime până la ambalare, cu accent pe sustenabilitate și protecția resurselor naturale.

Caracteristici organoleptice și calitate certificată

„Batog de sturion” IGP emană un miros fin de afumare și un gust dulce-sărat, armonizat cu aroma cărnoasă specifică sturionului, care nu are gust pregnant de pește. Textura este delicată, dar fermă, iar aspectul uniform, cu nuanțe aurii și brun-aurii, completează identitatea vizuală a produsului.

Un produs cu rol strategic pentru regiune

Protecția europeană oferă nu doar prestigiu, ci și instrumente concrete pentru combaterea contrafacerilor, susținerea producătorilor locali și promovarea internațională. „Batogul de sturion” devine astfel un veritabil ambasador gastronomic al Dobrogei și al României.

Dobrogea face un pas important înainte. De data aceasta, cu gust de fum, tradiție și istorie.