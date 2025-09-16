x close
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Una din cele mai așteptate apariții de la BIFE SIM 2025, Euromobila se repoziționează în piață oferind design complet și soluții integrate

de Redacția Jurnalul    |    16 Sep 2025   •   13:15
​​​​​​​Euromobila, unul dintre cei mai mari și apreciați producători de canapele din România, va fi prezent la BIFE SIM 2025 (18-21 septembrie 2025), eveniment de referință pentru industria mobilierului autohton. Această participare reprezintă o oportunitate perfectă pentru publicul larg de a descoperi cele mai recente inovații și tendințe în designul interior.

În prima zi a târgului, pe 18 septembrie, Euromobila organizează un eveniment dedicat designerilor și arhitecților din România. Scopul este acela de a crea un spațiu de dialog și inspirație, unde profesioniștii pot descoperi în premieră noile colecții și pot discuta despre posibilitățile de personalizare a produselor.

Fondată în 2001, Euromobila și-a construit o reputație solidă prin calitatea canapelelor, confortul de durată, atenția deosebită pentru detalii și prețurile competitive. Cu o fabrică de 8.000 de metri pătrați în Giurgiu, una dintre cele mai mari din România, compania combină metode moderne de producție cu valorile tradiționale, având în frunte o echipă de profesioniști dedicați.

Euromobila se repoziționează în piață și se pregătește să lanseze o gamă completă de mobilier pentru living, dining, dormitor, precum și decorațiuni cât mai variate. Scopul este de a oferi o soluție integrată pentru fiecare cameră, astfel încât clienții să poată găsi într-un singur loc piesele de mobilier și decorațiunile de care au nevoie.

Pe lângă această nouă etapă în evoluția sa, compania își reamenajează toate showroom-urile într-un stil modern, cu scopul de a le asigura clienților o experiență cât mai apropiată de nevoile și gusturile lor. Astfel, aceștia vor putea vizualiza și alege mobila de care au nevoie într-un mod intuitiv și plăcut, pentru o experiență de cumpărături cât mai ușoară și plăcută.

 

Despre Euromobila
Fondată în 2001, Euromobila produce canapele personalizate, combinând tradiția cu tehnologia modernă. Cu o rețea de distribuție națională și o fabrică de ultimă generație, compania se angajează să satisfacă cele mai exigente cerințe în materie de design și confort.

 

Subiecte în articol: Euromobila BIFE SIM 2025 canapele
