Una din cele mai așteptate apariții de la BIFE SIM 2025, Euromobila se repoziționează în piață oferind design complet și soluții integrate

În prima zi a târgului, pe 18 septembrie, Euromobila organizează un eveniment dedicat designerilor și arhitecților din România. Scopul este acela de a crea un spațiu de dialog și inspirație, unde profesioniștii pot descoperi în premieră noile colecții și pot discuta despre posibilitățile de personalizare a produselor.

Fondată în 2001, Euromobila și-a construit o reputație solidă prin calitatea canapelelor, confortul de durată, atenția deosebită pentru detalii și prețurile competitive. Cu o fabrică de 8.000 de metri pătrați în Giurgiu, una dintre cele mai mari din România, compania combină metode moderne de producție cu valorile tradiționale, având în frunte o echipă de profesioniști dedicați.

Euromobila se repoziționează în piață și se pregătește să lanseze o gamă completă de mobilier pentru living, dining, dormitor, precum și decorațiuni cât mai variate. Scopul este de a oferi o soluție integrată pentru fiecare cameră, astfel încât clienții să poată găsi într-un singur loc piesele de mobilier și decorațiunile de care au nevoie.

Pe lângă această nouă etapă în evoluția sa, compania își reamenajează toate showroom-urile într-un stil modern, cu scopul de a le asigura clienților o experiență cât mai apropiată de nevoile și gusturile lor. Astfel, aceștia vor putea vizualiza și alege mobila de care au nevoie într-un mod intuitiv și plăcut, pentru o experiență de cumpărături cât mai ușoară și plăcută.

Despre Euromobila

