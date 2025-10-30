x close
de Redacția Jurnalul    |    30 Oct 2025   •   17:45
Autoritățile bulgare închid Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse în perioada 4 – 5 noiembrie

Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată, potrivit CNAIR.

Astfel, marți, 4 noiembrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.

În intervalul 4 noiembrie, ora 21:00 – 5 noiembrie, ora 09:00, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: podul prieteniei Giurgiu – Ruse bulgaria
