Jurnalul.ro › Bani şi Afaceri › Economie › Autoritățile bulgare închid Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse în perioada 4 – 5 noiembrie Autoritățile bulgare închid Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse în perioada 4 – 5 noiembrie

Autoritățile bulgare închid Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse în perioada 4 – 5 noiembrie

Autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată, potrivit CNAIR.