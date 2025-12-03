Calendarul fonduri europene AFIR 2026

Ministerul Agriculturii a publica pe site-ul său calendarul de lansare a măsurilor de finanțare gestionate prin Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR). Astfel, datele de lansare ale liniilor de finanțare vor fi următoarele:

19 ianuarie 2026 – DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi, cu o alocare de 151,3 milioane de euro;

30 ianuarie 2026 – DR-12 – Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați, cu o alocare de 169,5 milioane de euro;

2 februarie 2026 – DR-17 – Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă, cu o alocare de 45 de milioane de euro;

9 februarie 2026 – DR-19 – Investiții neproductive la nivel de fermă, cu o alocare de 11,7 milioane de euro;

13 februarie 2026 – DR-21 – Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane (PPA), cu alocare financiară de 10 milioane de euro;

23 februarie 2026 – DR-18 – Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice, cu o alocare de 5 milioane de euro;

27 februarie 2026 – DR-14 – Investiții în fermele de mici dimensiuni, cu o alocare financiară de 108 milioane de euro.

Anul acesta ultima linie de finanțare va fi lansată pe data de 15 decmebrie DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole, cu o alocare financiară de 164,9 milioane de euro;