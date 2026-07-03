Carburanții s-ar putea ieftini în iulie. Cât ar putea costa benzina și motorina

Totuși, această perioadă favorabilă ar putea dura doar câteva săptămâni, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit analizei realizate de Dumitru Chisăliță, piața petrolului transmite deja semnale clare de scădere a prețurilor, după detensionarea relațiilor dintre Statele Unite și Iran, care a redus riscul unor întreruperi ale livrărilor din Orientul Mijlociu. În același timp, pe piață continuă să ajungă volume importante de țiței provenite din rezervele strategice, ceea ce menține oferta peste nivelul cererii și pune presiune asupra cotațiilor internaționale.

De ce nu s-au ieftinit încă carburanții

După revenirea cotației petrolului Brent în jurul valorii de 70 de dolari pe baril, există premise ca aceasta să se mențină în intervalul 60–70 de dolari pe parcursul lunii iulie, un nivel apropiat de cel înregistrat în 2025. Cu toate acestea, prețurile la pompă au rămas ridicate.

Explicația este una economică, spune Chisăliță. Distribuitorii comercializează încă produse obținute din stocuri cumpărate la prețurile ridicate din perioada tensiunilor geopolitice, iar majorările de taxe și politica comercială a companiilor au întârziat transferul scăderilor de pe piața internațională către consumatori. Pe măsură ce aceste stocuri vor fi înlocuite cu carburanți produși din țiței mai ieftin, concurența dintre distribuitori ar trebui să ducă și la reducerea prețurilor afișate la pompă.

Cât ar putea costa benzina și motorina

Estimările Asociației Energia Inteligentă indică faptul că până la sfârșitul lunii iulie benzina standard ar putea ajunge la un preț cuprins între 7,90 și 8,20 lei/litru, în timp ce motorina ar putea coborî în intervalul 8,40–8,80 lei/litru, dacă nu vor apărea noi tensiuni geopolitice sau modificări fiscale.

Ieftinirea ar putea dura doar o lună

Specialistul avertizează însă că această perioadă de ieftinire ar putea fi una de scurtă durată.

În aproximativ o lună este așteptată încheierea eliberării petrolului din rezervele strategice. Ulterior, statele vor începe refacerea acestor stocuri, ceea ce înseamnă că vor reveni în piață ca importanți cumpărători de țiței. În același timp, dacă producția OPEC+ nu va crește suficient pentru a acoperi cererea mondială, echilibrul pieței s-ar putea schimba din nou. În acest scenariu, cotația Brent ar putea urca din nou în intervalul 75–80 de dolari pe baril, cu efecte directe asupra prețului carburanților.

Presiunea asupra prețurilor ar putea reveni din august

Dumitru Chisăliță consideră că reducerea estimată pentru luna iulie nu trebuie interpretată ca începutul unui trend de ieftinire pe termen lung, ci ca o oportunitate generată de contextul internațional actual.

„Piața petrolului indică în prezent o direcție descendentă, iar această tendință ar trebui să se reflecte în prețurile de la pompă în următoarele săptămâni. Însă fereastra de ieftinire ar putea dura doar o lună. Dacă actualul surplus de ofertă va fi înlocuit de o nouă creștere a cererii mondiale, ciclul se poate inversa rapid, iar prețurile carburanților ar putea reintra pe un trend ascendent înainte de sfârșitul verii”, concluzionează președintele Asociației Energia Inteligentă.