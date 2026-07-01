De ce s-a scumpit motorina peste noapte? România are petrol, dar plătește prețuri ca în Vest

Potrivit președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, explicația nu ține doar de revenirea accizelor, ci și de modul în care companiile aleg să își stabilească prețurile. Analiza realizată de AEI arată că există un spațiu comercial semnificativ între costurile reale și prețurile practicate la pompă.

România produce o parte importantă din petrolul pe care îl consumă

Studiul AEI contrazice ideea potrivit căreia România depinde în totalitate de importurile de petrol.

Conform datelor prezentate:

16% din motorina comercializată în România provine din țiței extras în țară, iar 84% din petrol importat și rafinat local;

comercializată în România provine din țiței extras în țară, iar din petrol importat și rafinat local; în cazul benzinei, situația este diferită: 35% este produsă din țiței românesc, iar 65% din petrol importat.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, această producție internă ar trebui să atenueze efectele fluctuațiilor internaționale asupra prețurilor finale.

Trei scenarii privind prețul „corect” al carburanților

Pornind de la costurile de extracție, rafinare, transport, distribuție și comercializare, AEI a construit trei scenarii privind prețurile teoretice ale carburanților.

Scenariul 1 – bazat pe costurile reale și o marjă comercială de 10%

Motorină: 8,58 lei/litru

Benzină: 8,31 lei/litru

Scenariul 2 – folosind costurile de aprovizionare de acum aproximativ 30 de zile

Motorină: 9,01 lei/litru

Benzină: 8,69 lei/litru

Scenariul 3 – raportat la cotațiile internaționale actuale

Motorină: 9,99 lei/litru

Benzină: 8,88 lei/litru

Cum au reacționat marile companii petroliere

După expirarea măsurilor de criză, reacțiile operatorilor au fost diferite.

OMV și MOL

motorina a crescut la 9,60 lei/l , cu 38 de bani/litru ;

, cu ; benzina a ajuns la 8,68 lei/l, după o majorare de 2 bani.

Potrivit AEI, din cei 38 de bani adăugați la motorină:

36 de bani reprezintă revenirea accizei;

reprezintă revenirea accizei; aproximativ 2 bani sunt explicați prin eliminarea plafonării adaosului comercial.

Petrom

motorina a fost majorată doar cu 32 de bani , până la 9,54 lei/l , compania absorbind aproximativ 4 bani din impactul fiscal;

, până la , compania absorbind aproximativ din impactul fiscal; benzina a rămas la 8,62 lei/l, fără modificări.

Rompetrol și Lukoil

La momentul realizării analizei, cele două companii nu modificaseră încă prețurile.

Motorina este mai scumpă decât ar indica costurile reale

Analiza AEI arată că motorina comercializată la 9,54–9,60 lei/litru este:

cu aproximativ 1,02 lei/litru peste prețul rezultat din costurile reale de producție ;

; cu aproape 59 de bani peste scenariul bazat pe costurile de aprovizionare de acum o lună.

În schimb, prețul este apropiat de scenariul calculat exclusiv după cotațiile internaționale actuale.

La benzină, diferențele sunt mult mai mici.

Prețurile de 8,62–8,68 lei/litru sunt:

cu aproximativ 20 de bani peste costurile efective estimate ;

; chiar sub nivelul rezultat din cotațiile produselor petroliere de acum o lună;

ușor sub scenariul bazat pe cotațiile internaționale actuale.

De ce reacționează motorina diferit

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, explicația ține și de cerere.

Motorina este combustibilul utilizat în:

transportul rutier;

agricultură;

construcții;

logistică.

Orice majorare se propagă rapid în costurile de transport și, ulterior, în prețurile bunurilor și serviciilor, alimentând inflația.

În opinia președintelui AEI, faptul că Petrom a absorbit o parte din impactul fiscal, iar alte companii au amânat majorările demonstrează că există loc pentru politici comerciale diferite.

„Nu toate scumpirile sunt inevitabile și nu toate sunt dictate exclusiv de piața internațională”, susține Dumitru Chisăliță.

România are a doua cea mai mare producție de țiței din UE, dar prețuri apropiate de Vest

Analiza AEI atrage atenția și asupra unui paradox: România este al doilea producător de țiței din Uniunea Europeană, însă prețurile carburanților sunt comparabile cu cele din state occidentale.

Prețurile motorinei în statele UE (euro/litru, cu TVA inclus)

Țara Preț (euro/l) Finlanda 2,2842 Danemarca 2,1081 Olanda 2,0950 Italia 2,0657 Belgia 2,0214 Irlanda 2,0199 Franța 1,9953 Portugalia 1,9103 Austria 1,8639 Lituania 1,8612 Suedia 1,8538 România 1,8500 Croația 1,8182 Spania 1,8110 Cipru 1,7988 Letonia 1,7901 Ungaria 1,7744 Germania 1,7695 Luxemburg 1,7530 Grecia 1,7212 Estonia 1,7050 Slovenia 1,6846 Cehia 1,6614 Polonia 1,6031 Bulgaria 1,5882 Slovacia 1,5792 Malta 1,0420

Sursa: www.cnr.fr, Asociația Energia Inteligentă (AEI).

„Este un test pentru piață”

În concluzie, Dumitru Chisăliță consideră că expirarea măsurilor de criză reprezintă un test pentru modul în care funcționează concurența pe piața carburanților.

Dacă diferențele dintre costurile economice și prețurile finale vor rămâne ridicate, dezbaterea nu ar trebui să vizeze doar fiscalitatea, ci și transparența, concurența și responsabilitatea companiilor față de consumatori. Potrivit președintelui AEI, mesajul principal al analizei este clar: nu orice preț ridicat este inevitabil și nu orice scumpire poate fi pusă exclusiv pe seama evoluției cotațiilor internaționale.