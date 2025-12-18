Ordonanță anti-risc: clasa de pericol seismic, vizibilă pentru toți cumpărătorii de locuințe

Clasa de risc seismic a clădirilor va fi înscrisă în cartea funciară, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern astăzi la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Conform actului normativ care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial și să intre în vigoare, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va avea obligația de a înscrie clasa de risc seismic a imobilului în cartea funciară, informația urmând să fie vizibilă în extrasul de carte funciară. Actul normativ mai prevede și prelungirea până la 31 decembrie 2028 a Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase” și a Programului național de consolidare a spitalelor „Mihail Cantacuzino”. Totodată, Programul național de expertizare a clădirilor din sistemele de sănătate și învățământ este extins până în 2027.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, în cadrul acestor programe au fost semnate 343 de contracte de finanțare pentru consolidare seismică, în valoare totală de 5 miliarde de lei, dintre care 25 de obiective, în valoare de aproximativ un miliard de lei, sunt în municipiul București.

Ordonanța creează și baza legală pentru finanțarea intervențiilor asupra clădirilor afectate de dezastre, explozii, incendii sau accidente tehnice, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Intervențiile pot include lucrări de punere în siguranță, consolidare, demolare sau reconstruire pe același amplasament, în funcție de concluziile expertizelor tehnice. De asemenea, autoritățile locale vor putea finanța lucrări de intervenție de urgență în cazul unor avarii sau accidente tehnice care afectează un număr mare de locuințe, pentru eliminarea pericolelor imediate și prevenirea agravării situațiilor de risc.

În România există patru clase de risc seismic, de la Rs I (risc major, cu posibilitate de prăbușire) până la Rs IV (risc redus), stabilite prin normativele tehnice în vigoare. Cele mai multe clădiri încadrate în clasele de risc ridicat se află în București, urmat de alte orașe influențate de zona seismică Vrancea, precum Iași, Ploiești sau Focșani.