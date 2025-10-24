Carrefour ar putea părăsi piața din România: BNP Paribas caută un cumpărător pentru lanțul de magazine

Retailerul francez își reevaluează portofoliul internațional și ar putea renunța la operațiunile din Europa de Est.

Grupul francez Carrefour ar fi mandatat banca BNP Paribas să găsească un cumpărător pentru rețeaua sa de magazine din România, potrivit publicației franceze L’Informé. Decizia face parte dintr-o strategie globală de restructurare, prin care gigantul din retail analizează toate activitățile sale internaționale.

Vânzarea Carrefour România – o mișcare previzibilă

Deși grupul nu a confirmat oficial informația, posibila vânzare nu este o surpriză. Carrefour anunțase deja la începutul anului o revizuire amplă a portofoliului său global, vizând piețele considerate mai puțin profitabile, potrivit Retail Detail.

În iulie 2025, compania a vândut operațiunile din Italia, ce includeau aproximativ 1.200 de magazine, către grupul NewPrinces. În paralel, JP Morgan gestionează procesul de vânzare al afacerilor din Polonia, iar Deutsche Bank se ocupă de potențiala cedare a activităților din Argentina.

Performanță modestă în România

În România, Carrefour a raportat o creștere de doar 0,2% a vânzărilor comparabile în trimestrul al treilea din 2025. Pe parcursul primelor nouă luni ale anului, retailerul a înregistrat vânzări totale de 2,2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 1,9% – un ritm considerat lent comparativ cu alte piețe din regiune.

Potrivit analiștilor, aceste rezultate ar fi contribuit la decizia de a căuta un nou investitor interesat de preluarea operațiunilor locale.