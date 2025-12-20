Selly respinge acuzațiile Rise Project: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă”

Acesta susține că toate tranzacțiile s-au desfășurat legal, pe baza unor documente oficiale emise de autoritățile locale și confirmate, spune el, de mai multe case de avocatură de top din România.

Investigația Rise Project vorbește despre o presupusă „schemă imobiliară”, acuzând că primarul comunei Tuzla ar fi schimbat ilegal regimul unor terenuri din extravilan în intravilan, cu dedicație, pentru ca firme asociate cu Selly și partenerul său de afaceri, Ștefan Lucian Gâtiță, să le poată cumpăra fără aplicarea procedurii de preempțiune prevăzute de Legea 17/2014.

În videoclipul său de peste 30 de minute, Selly afirmă că investigația conține informații eronate și omite documente esențiale, pe care spune că le-a pus la dispoziția jurnaliștilor.

Principalele argumente prezentate de Selly

Terenurile vizate erau intravilane încă din 2006, conform hotărârilor de Consiliu Local ale comunei Costinești, statut menținut și după transferul administrativ către UAT Tuzla în 2014.

Primarul din Tuzla nu ar fi schimbat regimul terenurilor, ci ar fi confirmat o situație juridică deja existentă.

Tranzacțiile au fost realizate exclusiv cu proprietari privați, nu cu statul.

Legea 17/2014 nu se aplică în cazul terenurilor intravilane, deci nu era necesară procedura de preempțiune.

În cazul terenului de 110 hectare (fosta Livada), a fost semnată doar o promisiune de vânzare-cumpărare, condiționată de aprobarea unui PUZ, fără ca terenul să fie cumpărat efectiv până în prezent.

Selly mai afirmă că a solicitat opinii juridice de la trei mari firme de avocatură Zucă, Zbârcea & Asociații, Popovici Nițu Stoica & Asociații și RTPR, iar concluziile preliminare confirmă legalitatea tranzacțiilor.



Referitor la trecerea peste calea ferată menționată în investigație, Selly susține că aceasta a fost realizată la solicitarea instituțiilor statului, autorizată în urma unui proces care a durat peste opt luni, temporară și ulterior dezafectată, iar după recepție a devenit parte din domeniul public CFR, nu proprietate privată.



„În acest sens am contractat o firmă expertă în domeniul feroviar care s-a ocupat de toată documentația. A avut un proces de autorizare a unei treceri temporale la nivel cu care a ferată care a durat peste 8 luni de zile. Deci nu chiar așa rapid. Un proces care a fost perfect legal și cu toate autorizații obținute. De asemenea articolul nu reflectă adevărul atunci când spune că o firmă privată, adică noi, am fost beneficiari exclusivi a unei bucăți din domeniul CFR. Imediat ce lucrarea a fost finalizată, i-am făcut recepție și a devenit imediat proprietate CFR de utilitate publică și toată lumea a beneficiat de acces” spune Andrei Șelaru.

În finalul mesajului, Selly spune că este afectat de reacțiile publice apărute după publicarea investigației și de concluziile trase „în grabă”.

El subliniază că nu contestă rolul presei de investigație, dar regretă modul în care a fost tratat acest caz

„În încheiere vreau să vă zic că și eu sunt om și v-aș minți dacă v-aș spune că nu sunt real afectat de tot ceea ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore. Pe lângă faptul că n-am putut să dorm deloc și am stat numai cu ochii în telefoane și în ecrane, muncind să strâng cât mai multe informații, ca să fac această dezmințire. Sunt real afectat de modul în care unii oameni au ales să se grăbească, să tragă concluzii după citirea acestui articol. Vreau să vă spun că eu rămân în continuare exact aceiași persoană. Am exact aceiași determinare, să construiesc lucruri pe care eu le văd minunate în această țară”.

