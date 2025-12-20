Atac aerian masiv al SUA împotriva ISIS în Siria, după uciderea a trei cetățeni americani

Anunțul a fost făcut de secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, care a precizat că misiunea vizează „eliminarea luptătorilor ISIS, a infrastructurii și a depozitelor de armament” ale organizației teroriste.

„Aceasta nu este începutul unui război, ci o declarație de răzbunare. Statele Unite nu vor ezita și nu vor da înapoi atunci când vine vorba de apărarea cetățenilor săi”, a transmis Hegseth pe rețelele sociale.

Televiziunea de stat siriană a confirmat că atacurile aeriene ale SUA împotriva ISIS în Siria au vizat obiective din provinciile Deir ez-Zor și Raqqa, precum și zona Jabal al-Amour, în apropiere de orașul istoric Palmyra. Potrivit autorităților siriene, au fost lovite depozite de arme și sedii folosite de ISIS pentru planificarea operațiunilor din regiune.

Un oficial american, citat de Associated Press sub protecția anonimatului, a declarat că operațiunea a fost realizată cu avioane F-15 Eagle, aeronave de atac A-10 Thunderbolt și elicoptere AH-64 Apache. Acesta a avertizat că noi lovituri ale SUA împotriva ISIS în Siria sunt așteptate în perioada următoare.

Victimele atacului din 13 decembrie sunt doi membri ai Gărzii Naționale din Iowa — sergentul Edgar Brian Torres-Tovar, 25 de ani, și sergentul William Nathaniel Howard, 29 de ani — precum și Ayad Mansoor Sakat, un interpret civil american. Atacul a rănit și alți trei militari americani, dar și membri ai forțelor de securitate siriene.

Președintele Donald Trump a calificat atacul drept „un act barbar” și a promis „o ripostă extrem de serioasă”. Oficialii de la Casa Albă au reiterat că SUA își respectă angajamentul de a combate ISIS în Siria, menționând că Trump s-a întâlnit personal cu familiile victimelor la baza aeriană Dover, înaintea ceremoniei de transfer solemn.

Potrivit Ministerului sirian de Interne, atacatorul era un agent de securitate recent recrutat, suspectat de legături cu ISIS și ulterior ucis în schimbul de focuri. Incidentul a avut loc în timpul unei întâlniri între oficiali militari americani și sirieni.