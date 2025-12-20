Costurile privind războiul din Ucraina, dezvăluite pentru prima dată de un raport bugetar al Rusiei

Costurile Rusiei pentru războiul din Ucraina în 2025 se ridică la peste 100 de miliarde de dolari. Este pentru prima dată când costurile războiului sunt făcute publice.

Per total, ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a declarat miercuri că războiul, în 2025, va costa Rusia 5,1% din PIB-ul țării, respectiv 11 trilioane de ruble 135 de miliarde de dolari, relatează TVP World, citând Reuters.

Potrivit TVP World, cheltuielile totale ale Rusiei pentru apărare în acest an vor reprezenta 7,3% din PIB, inclusiv 6,2% pentru „apărarea națională” și 1,8% pentru „securitatea națională”, a mai spus Belousov.

„Desfășurarea operațiunilor de luptă a dus la o creștere a cheltuielilor militare. Toate acestea au necesitat o optimizare strictă și prioritizarea bugetului de apărare”, a mai afirmat Belousov, citat de Reuters.

Pe de altă parte, o jurnalistă rusă independentă a raportat că aproximativ 82% din cheltuielile de apărare ale Rusiei din acest an au fost alocate războiului din Ucraina.

Potrivit TVP World, Rusia va trebui să majoreze impozitele în 2026 pentru a-și susține eforturile de război, după ce a crescut deja de două ori în acest an ținta deficitului.

Pe măsură ce conflictul se prelungește, cheltuielile militare și de securitate continuă să domine cheltuielile statului. Astfel, 38% din bugetul federal pentru 2026 este alocat „apărării naționale” și „securității naționale”.

La începutul acestui an, Moscova a anunțat o creștere a TVA-ului, chiar dacă Putin a promis că va evita modificări fiscale majore până în 2030, întrucât guvernul caută diverse variante pentru a finanța războiul.

