Cât costă brazii de Crăciun în 2025? Naturali, artificiali sau în ghiveci

Mulți oameni vor să aștepte până în Ajunul Crăciunului, în speranța că se vor mai ieftini. Piețele și magazinele sunt pline iar tarifele piperate.

Brazi naturali: 39 - 1.500 lei

Brazii naturali mici, tăiați, costă între 39-150 lei, iar cei cu coroană bogată ajung la 1.500 lei.

Brazii în ghiveci au prețuri de pornire la la 75 lei și depășesc 1.000 lei. Cu toate acestea, ei rezistă maxim 45 de zile în casă, spun vânzătorii.

Brazi artificiali: 100-1.500 lei

Brazii artificiali de 30-90 cm costă circa 100 de lei, cei peste 1 metru au prețuri între 500-600 de lei iar brazii de lux depășesc 1.000 de lei și ajung la 1.500 de lei, potrivit spynews.ro.

Avantajul brazilor arifcali este că aceștia pot să reziste și 10 ani, astfel că invesiția este pe termen lung, sunt mai ușori și nu necesită transport anual.