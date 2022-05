Ce trebuie să facă șoferii cu polițe RCA la City Insurance pentru a-și recupera banii

Acest lucru înseamnă că posesorii acestor polițe trebuie să încheie o nouă asigurare la o altă companie. În caz contrar sunt pasibili de amendă între 1.000-2.000 de lei iar poliția poate reține certificatul de înmatriculare sau plăcuțele cu numărul de înmatriculare al mașinii.

Clienții City Insurance pot cere returnarea părții din prima de asigurare, în funcție de perioada de valabilitate rămasă după 11 mai 2022.

Prin urmare, dacă polița a fost încheiată pe o perioadă de un an și expiră pe 11 septembrie 2022, acesta are dreptul să ceară returnarea unei treimi din valoarea primei plătite, pentru cele 4 luni din 12, rămase în vigoare. Returnarea părții din primă poate fi solicitată și înainte de 11 mai, dacă decide denunțarea poliței din proprie inițiativă. Însă cei care au cumpărat o poliță nouă după această dată, nu for putea fi despăgubiți.

Fondul de Garantare a Asiguraţilor

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) anunță păgubiţii City Insurance că, în urma deciziei definitive în instanţă privind falimentul City Insurance, a început să curgă teremnul limită până la care se mai pot depune cereri de plată, respectiv până la 20 iulie 2022.

“Conform Art. 14 din Legea nr. 213/2015 actualizată, orice persoană care pretinde un drept de creanţă de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată. Fondului de garantare a asiguraţilor, dar nu mai târziu de 90 de zile calculate fie de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancţiunea decăderii din drepturi”.

Totodată, dacă dreptul de creanţă s-a născut ulterior datei de 20 iulie 2022, termenul de 90 de zile curge de la data la care a apărut acest drept.

“FGA va continua să instrumenteze cererile de deschidere dosare daună primite pentru evenimente produse înainte de 11 mai 2022 inclusiv. Recomandăm creditorilor de asigurări ale căror dosare de daună nu au fost încă deschise sau finalizate prin depunerea unei cereri de plată, să depună cererea de plată, până la împlinirea termenului limită de depunere, 20 iulie 2022 sau maxim 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă, dacă acesta s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a falimentului, respectiv 20 aprilie 2022. Ulterior deschiderii dosarului de daună sau efectuării reparaţiei, creditorii de asigurări au posibilitatea de a complete documentaţia depusă deja la FGA”, arată FGA.

Ce trebuie să facă șoferii

- persoana asigurată este cea care are încheiat un contract de asigurare cu City Insurance S.A.;

- beneficiar al asigurării este o terță persoană căreia City Insurance ar fi urmat să îi achite sumele cuvenite conform condițiilor prevăzute de contractul de asigurare, ca urmare a producerii riscului asigurat;

- persoana păgubită este cea îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă, inclusiv RCA, acoperit de către City Insurance. Se include în această categorie și asigurătorul îndreptățit în baza legii să recupereze de la City Insurance sume plătite propriului asigurat atunci când a acoperit prejudiciile produse acestuia de către un asigurat al City Insurance.

Aceștia pot depune cererile de plată sau de deschidere a dosarelor de daună online sau prin poștă. Formularele sunt disponibile online la adresa: http://www.fgaromania.ro/formulare

Totodată, șoferii pot urma și procedura de faliment a asigurătorului pentru recuperarea creanțelor din activele asigurătorului aflat în faliment, inclusiv pentru suma cuvenită care depăşeşte plafonul de garantare.

Adrese de Email ale FGA:

• constatari.daune@fgaromania.ro -transmitere documente aferente deschiderii dosarelor de daună (anexa 7);

• cerere.plata@fgaromania.ro -transmitere documente aferente plății – cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/indemnizațiilor ( anexa 10)/cerere de plată privind acordarea restituirii de primă (anexa 9);

• reconstatari.daune@fgaromania.ro -transmitere solicitări pentru reconstatări;

Pentru solicitări informații, petiții/reclamații, adresele de email sunt:

• petitii@fgaromania.ro -transmitere petiții/reclamații;

• office@fgaromania.ro -transmitere solicitări generale;

• comunicare@fgaromania.ro -relații cu mass-media.

Adresă poștală: Strada Vasile Lascăr nr.31, CP: 020492, sector 2, București.

Terții păgubiți

Terții păgubiți se pot adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru a fi despăgubite din Fondul de Protecție a Victimelor Străzii (FPVS), doar în situația în care accidentul a implicat și vătămări corporale sau decese. În caz contrar, terții păgubiți nu se pot adresa niciunui organism sau asigurător și vor fi nevoiți să se îndrepte împotriva șoferului vinovat pentru recuperarea prejudiciului.

Întrucât timpul rămas pentru șoferi să-și facă noi polițe este foarte scurt, guvernul a elaborat un proiect de OUG pentru a extinde termenul de valabilitate al acestora.