Cele 5 litere care îI sperie pe români: ROBOR

Cel mai tare îi sperie că își vor pierde casele, dacă nu achită creditele la bănci. Ei spun că pot munci mai mult, pot mânca mai puțin şi mai prost, totul pentru a avea un acoperiș deasupra capului.

Creşterea ROBOR le dă fiori românilor care au rate la bănci. Indicele care calculează costul creditelor în lei la 3 luni aproape că s-a dublat faţă de luna ianuarie a acestui an și s-a apropiat de 6%. Oamenii se tem că vor ajunge în imposibilitatea de a-şi mai achita ratele, iar banca le va lua locuințele. Nemulţumirile oamenilor sunt legate şi de faptul că prin aceste majorări care au loc de la o zi la alta plătesc cu mult peste comisionul de la semnarea contractului. Cum creșterea ROBOR se suprapune cu majorarea prețurilor la gaze, energie și alimente, fiecare încearcă să găsească soluții salvatoare, ca să facă față.

„Am făcut credit în anul 2015, când am luat de la bancă 28.000 de euro. Am pornit de la o rată de 550 de lei, iar acum am 770 de lei. În ritmul ăsta, stau şi plătesc numai dobânzi. Ajung să plătesc dublu faţă de cât am împrumutat. Problema este că eu atunci când am făcut creditul, mi-am făcut niște calcule. Era o rată suportabilă, dar care, între timp a tot crescut, prețurile la gaze și electricitate - la fel, dar nu a crescut și salariul. Ca să fac față, fac economie la tot ce pot! Am oprit centrala din aprilie, cu toate că era destul de rece la mine în casă. Decât să plătesc la gaze, mai bine pun un pulover pe mine. Am ajuns să economisesc chiar și la mâncare. Urmăresc ofertele din magazine și iau pui la ofertă, carne de porc la ofertă, fructe la ofertă. Cumpăr două, trei kilograme de carne o dată, le porționez și le bag la congelator, ca să am mai mult timp. La lactate aleg marca proprie a supermarketurilor, care au un preț mai accesibil, la fel și la zahăr, orez, mălai. Am salvat aplicații de la magazine în telefon ca să văd ofertele”, ne povestește Laura Costache, o argeșeancă cu credit imobiliar.

Soluţia salvatoare, al doilea job

Ca să facă rost de banii de rată, alții își caută un al doilea job. Este însă foarte greu să găsească ceva part time, ca să se potrivească cu programul de la serviciul de bază.

„De bunăvoie, m-am lăsat păcălit de două ori de bănci. Voiam să am casa mea şi am făcut credit. Prima dată, am făcut un împrumut în franci elvețieni și în câțiva ani mi s-a dublat rata, am ajuns la 4.600 de lei pe lună, că a crescut cursul și a ajuns aproape de valoarea pe care o avea euro. A doua oară, am încercat să scap de primul credit și am făcut refinanțare. Am fost bucuros o perioadă, chiar credeam că am făcut o alegere bună, că aveam o rată de 2.600 de lei. Acum cu ROBOR a ajuns la peste 4.000 de lei și mă apropii repede de 4.600 de lei. Am ajuns de unde am plecat, doar că acum, s-a prelungit pe mai mulți ani. Ca să pot să plătesc ratele, m-am angajat la stat. Am un salariu sigur, care știu că îmi intră la timp pe card, dar, din păcate, cum intră, cum îl retrage banca pentru rată. Din salariul soției mai plătim alt credit mai mic și banii care ne rămân nu știm unde să-i împărțim mai repede. Acum îmi caut un alt job. Este singura șansă ca să ne putem descurca. Trebuie să găsesc ceva care să se potrivească cu programul meu de la serviciu, unde lucrez în ture și asta e destul de greu. Am început să fac fotografii la diferite ocazii, ca să îmi rotunjesc veniturile”, a explicat pentru Jurnalul Marius Cristea.

Restanţă la întreţinere, ca să aibă bani de rate

În încercarea de a scăpa de ROBOR, unii clienţi au mers la bănci și au cerut să treacă la IRCC (indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor), care în prezent este de 1,86% pe an. Pare că au făcut o treabă bună, dar specialiştii spun că valoarea ar putea ajunge la acelaşi nivel cu ROBOR, pentru că există un decalaj de 6 luni în calcularea IRCC.

„Am avut o perioadă foarte dificilă. Am lucrat mai puţin din cauza pandemiei şi veniturile au scăzut. Credeam că scăpăm de COVID-19 şi revenim la o viaţă normală. Nu a fost aşa! S-au scumpit toate şi nu am mai avut bani ca să plătim toate utilităţile şi ratele la bănci. Am decis să nu mai plătim întreţinerea, ca să strângem banii de rată. Am vorbit cu împuternicitul să mă lase să achit lunar o sumă fixă, până când ne revenim cu banii. Când am văzut că ROBOR a luat-o razna şi nici aşa nu mai făceam faţă, am mers la bancă şi am cerut să trec la IRCC. La început au încercat să mă convingă că nu este un avantaj şi că în curând se va ajunge la aceeaşi cotă, dar nu m-am lăsat influenţată şi am făcut cerere și de puţin timp am primit răspuns, mi s-a aprobat. Poate peste câteva luni se va mări, nu ştim dacă am făcut bine sau nu! Rămâne să vedem! Tot ce sperăm este să nu crească mai mult decât ROBOR. Dacă rămâne aşa este perfect, dacă o să crească şi rămâne la acelaşi nivel cu ROBOR, măcar am câştigat câteva luni. Până atunci sperăm să scăpăm de datoria de la întreţinere”, a explicat Amalia Sima, o altă persoană împrumutată la bancă.

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate, a fost cotat luni la 5,95%. ROBOR la 6 luni a ajuns la 6,12 %, cea mai mare valoare din 15 ianuarie 2013 până în prezent. IRCC este 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

