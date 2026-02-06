CFR SA a desemnat consultantul pentru supervizarea proiectului de modernizare a Lotului 5, Băile Herculane – Poarta

Investiția vizează modernizarea infrastructurii feroviare pentru creșterea vitezei de circulație la 120 km/h, reducerea timpilor de parcurs și îmbunătățirea siguranței operaționale. Contractul are o durată estimată de 183 de luni și include monitorizarea tuturor etapelor, de la proiectare și execuție până la perioada de garanție.

Oferta câștigătoare are o valoare de 18.643.177,67 lei fără TVA și este finanțată prin Programul Transport 2021–2027, completat de bugetul de stat și alte surse legale. Potrivit unui comunicat al CFR SA, modernizarea acestui sector feroviar strategic va genera beneficii majore pentru transportul naţional şi internaţional: reducerea timpului de parcurs între principalele centre urbane; dezvoltarea reţelei TEN-T prin eliminarea blocajelor de pe această secţiune; siguranţă sporită şi reducerea riscului de accidente; protecţia mediului prin reducerea emisiilor de carbon şi a consumului de energie electrică; creşterea capacităţii de tranzit şi a calităţii serviciilor pentru călători.

Linia feroviară Craiova-Drobeta Turnu Severin – Caransebeş este parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean. „Compania Naţională de Căi Ferate ‘CFR’ SA îşi reafirmă angajamentul pentru modernizarea infrastructurii feroviare, asigurând implementarea standardelor europene de mobilitate sustenabilă şi eficientă”, se arată în comunicat.