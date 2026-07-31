China câștigă cursa secolului, SUA forează după petrol. Ce poate schimba raportul de forțe

China a preluat conducerea în cursa globală pentru energia viitorului, în timp ce Administrația Trump continuă să mizeze aproape exclusiv pe petrol, gaz și cărbune.

SUA mai păstrează totuși două atuuri neexploatate pe deplin: energia geotermală și noile reactoare nucleare modulare, conform Il Corriere.

Principiul Administrației Trump

Politica energetică a lui Donald Trump se bazează pe un singur principiu simplu.

„Drill, baby, drill” înseamnă mai mult petrol, gaz și cărbune scoase din subteran. Vânzările americane de gaz natural lichefiat au crescut spectaculos în ultimii ani. Dar dincolo de succesul pe termen scurt, viitorul sistemelor electrice arată altfel. Cercetători de la Harvard și MIT avertizează că lumea se îndreaptă spre energie curată. Indiferent ce cred liderii de la Washington, alte guverne și companii vor altceva.

Africa se orientează spre modelul chinez

Exemplul Africii confirmă această tendință globală tot mai clară. Fondatorul think tank-ului Power Shift Africa spune că războiul din Orientul Mijlociu grăbește această schimbare. Statele africane vor tot mai puțin să depindă de combustibili fosili importați scumpi. Continentul are resurse solare, eoliene și geotermale uriașe, rămase multă vreme neexploatate.

Invazia Rusiei în Ucraina a fost primul șoc care a expus această vulnerabilitate. Costurile motorinei importate au explodat în Africa subsahariană, lovind bugetele publice. Multe state africane s-au orientat de atunci spre modelul chinez de dezvoltare. China investește masiv în producția regenerabilă și în rețelele electrice africane. Beijingul finanțează și liniile de asamblare pentru vehicule electrice și baterii.

China domină energiile regenerabile la nivel global

La nivel global, China conduce deja competiția pentru energia viitorului. Panourile solare chinezești ieftine formează coloana vertebrală a infrastructurii regenerabile mondiale. Turbinele eoliene chinezești sunt esențiale aproape peste tot în lume. Companiile chineze domină și piața globală a bateriilor pentru stocarea energiei. Washingtonul, în schimb, și-a dublat pariul pe combustibilii fosili scumpi.

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Avantajele ascunse ale SUA: geotermal și nuclear

Există totuși două domenii unde America păstrează un avantaj real. Este vorba despre energia geotermală avansată și noile tehnologii nucleare. Ambele surse produc energie curată disponibilă non-stop, indiferent de vreme. Forajele geotermale au devenit mult mai ieftine în ultimul deceniu. Proiectul FORGE al Departamentului Energiei american a contribuit la această scădere. Infrastructura petrolieră existentă poate fi reconvertită direct pentru geotermal. Muncitorii americani din petrol au deja competențele necesare acestei tranziții.

Reactoarele modulare mici, pariul american pentru viitor

În domeniul nuclear, Statele Unite riscă totuși să rămână în urmă. SUA au 94 de reactoare active, dar niciunul în construcție. China operează 60 de reactoare și mai construiește încă 37. Rusia își extinde și ea parcul nuclear, cu cinci reactoare noi.

Reactoarele modulare mici ar putea însă schimba complet acest raport de forțe. Sunt mai ieftine, mai rapide de construit și mai ușor de standardizat. Companiile americane dețin deja aproape o treime din aceste proiecte globale. Startup-uri precum Kairos Power, TerraPower și X-energy atrag capital de risc uriaș. Marile companii tech vor această energie pentru centrele de date AI.

Ce poate schimba cursul competiției

Rămâne totuși un obstacol major pentru orice strategie americană coerentă. Statele Unite importă 99% din uraniul pe care îl folosesc. Doar șase țări îmbogățesc majoritatea uraniului mondial, aproape jumătate în Rusia.

Parteneriatul Sapporo 5 încearcă să reducă exact această dependență strategică. Canada, Franța, Japonia, Marea Britanie și SUA au promis patru miliarde de dolari. Banii merg spre aprovizionarea și îmbogățirea uraniului, departe de Moscova.

Cel mai mare obstacol rămâne însă chiar administrația Trump. Analiștii citați descriu agenda sa energetică drept o cruciadă ideologică, nu doar economică. Sprijinul pentru energia curată a fost redus atât acasă, cât și extern. Rămâne de văzut dacă această strategie se va întoarce împotriva Washingtonului.