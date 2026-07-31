Scandal la Netflix: Proces după dispariția unui film de 45 de milioane de dolari

Netflix a fost dat în judecată după ce o copie a thrillerului de spionaj „Fortitude”, un film cu un buget de 45 de milioane de dolari și în care joacă Nicolas Cage, a dispărut în urma unui furt produs chiar la biroul companiei din Los Angeles, potrivit The Guardian, care citează mai multe media americane.

Pagubă de milioane de dolari

Producătorii susțin că incidentul a compromis strategia de distribuție internațională și le-a provocat pierderi de ordinul zecilor de milioane de dolari.

Reclamanții susțin că au trimis copia filmului către Netflix în luna iunie 2026, după ce platforma și-a exprimat interesul pentru materiale promoționale. Potrivit acestora, fișierele au fost puse la dispoziție exclusiv pentru vizionare internă, cu instrucțiuni clare ca acestea să fie șterse după utilizare.

În acțiunea depusă în instanță, producătorii acuză compania că nu a protejat corespunzător materialul și că nu a reacționat suficient de rapid după furt.

„Daunele suferite de reclamanți sunt enorme. Prin gestionarea iresponsabilă a filmului și indiferența ulterioară, Netflix a pus în pericol investiția reclamanților de peste 45 de milioane de dolari, precum și valoarea substanțială a filmului în sine”, se arată în plângere, citată de Page Six.

Potrivit documentelor, incidentul a dus la suspendarea planurilor de distribuție internațională și a campaniei de lansare a filmului.

Netflix neagă acuzațiile

Compania neagă că ar fi responsabilă pentru pierderile invocate de producători.

„Netflix contestă orice afirmație conform căreia își asumă riscul de pierdere a unui film care a fost livrat fără garanțiile adecvate și fără respectarea standardelor din industrie”, a transmis un purtător de cuvânt al platformei pentru The Hollywood Reporter.

Reprezentanții companiei au precizat că, deși Netflix nu deține drepturile asupra filmului Fortitude, tratează cu maximă seriozitate securitatea conținutului.

„Am desfășurat o investigație amănunțită și monitorizăm în permanență site-urile cunoscute pentru piraterie, pentru a identifica orice distribuire sau vânzare neautorizată”, a mai transmis compania.

Sean Burney, directorul de achiziții de filme al Netflix, a declarat într-un e-mail că este pentru prima dată când platforma se confruntă cu un astfel de furt.

„Echipele noastre de securitate lucrează la acest caz, dar până acum fără succes. Echipele anti-piraterie sunt în alertă maximă și vor continua să monitorizeze situația”, a afirmat acesta.

Netflix nu a precizat dacă a sesizat imediat autoritățile după dispariția hard disk-urilor.

Mai mult, producătorii afirmă că platforma ar fi refuzat ulterior solicitarea lor de a implica Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD), după ce aceștia au depus propria plângere.

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Filmul Fortitude, suspendat de la distribuție

Fortitude este un thriller de spionaj inspirat din evenimente din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Acțiunea are loc la Londra și urmărește o echipă de agenți britanici ale căror misiuni influențează cursul războiului.

Din distribuție fac parte Nicolas Cage, Matthew Goode, Michael Sheen și Ben Kingsley. Filmul este regizat de Simon West, cunoscut pentru producții precum Lara Croft: Tomb Raider și The General’s Daughter.

Scenaristul Simon Afram a declarat că a lucrat timp de șapte ani pentru a transforma povestea într-un lungmetraj și că speră ca filmul să poată ajunge, în cele din urmă, în fața publicului.

„Am petrecut șapte ani din viața mea pentru a aduce această poveste adevărată incredibilă pe marele ecran. Acest film aparține unei distribuții extraordinare, ale cărei interpretări merită să fie văzute și recunoscute”, a spus Afram.