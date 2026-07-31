Bulgaria, grav afectată de trecerea la euro. Sezonul estival pierde turiștii români și germani

E un sezon estival foarte slab la bulgari anul acesta, spun hotelierii și concesionarii din țara vecină, citați de presa bulgară.

Aceștia comentează că se vede cu ochiul liber scăderea accentuată a numărului de turiști, iar asta se întâmplă de la adoptarea de către Bulgaria a monedei euro.

Hotelierii, nemulțumiți de trecerea la euro

Momentul adoptării monedei euro a fost cel care a pus în cap industria turistică din Bulgaria. Hotelierii și, în general, specialiștii în domeniu din țara vecină spun că principala problemă a turismului de la sud de Dunăre este scăderea cu 15% a turiștilor germani și cu 9% a turiștilor români, care asigurau baza veniturilor.

„Există o scădere. Hotelierii și concesionarii o simt, iar acest lucru este cauzat de mai mulți factori – conflictul din Iran, inflația, trecerea de la leva la euro. Trecerea la euro a fost supraestimată ca efect. Scăderile nu sunt doar în Bulgaria, fiind valabile în toate țările europene. Vor continua și anul viitor dacă politicile nu se schimbă”, spune Odisey Spasov, președintele Asociației Bulgare a Agențiilor de Turism.

Președintele Asociației Bulgare pentru Turism Durabil, Dimiter Popov, este convins că august nu va compensa scăderea numărului de turiști „în niciun fel”, iar ăsta e doar începutul unui șir de probleme care s eva continua și anul următor și anii următori:

„În niciun fel, august nu va compensa scăderea numărului de turiști străini. Continuăm să distorsionăm statisticile turistice deoarece indicatorul real este numărul de nopți. Turistul german înregistrează 7 nopți, chiar mai multe. În timp ce cel bulgar și cel român – 3 nopți, turism de weekend. Anul acesta este imposibil să recuperăm. Dar problema va fi anul viitor, și nu doar pentru turismul maritim. Interesul pentru Balcani a scăzut în general anul acesta”, a adăugat Dimitar Popov, președintele Asociației Bulgare pentru Turism Durabil.

Dar nu toată lumea vede turismul bulgăresc în această cheie pesimistă.

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Analiștii sunt de altă părere

La Institutul pentru Analiză și Evaluare în Turism din această țară, prof. Rumen Draganov spune că turismul este stabil iar numărul de străini care intră în Bulgaria este de 2%, ceea ce înseamnă o injecție de venituri de 12%:

„Ne mișcăm cu o creștere de 2% a numărului de străini care intră în Bulgaria și o creștere de 12% a veniturilor. Ceea ce nu este atât de îngrijorător pe fondul a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. În turism, avem ani buni și ani dificili, anul acesta este evident mai slab. Dar stagnăm de 4 ani. Este nevoie de o analiză serioasă a ceea ce se întâmplă și a ceea ce trebuie făcut”.

În special coasta Mării Negre a fost târâtă în denigrări de tot felul pe rețelele de socializare, lucru care a afectat, spune acesta, prezența turiștilor pe litoralul bulgăresc.

„În pofida începutului slab de sezon, avem acum o rată de ocupare bună la baze și lucrăm în ritmul standard”, spune Stanislav Stoyanov, vicepreședinte al Uniunii Hotelierilor din Nisipurile de Aur.

Acesta crede că scăderea numărului de turiști străini este legată de problemele geopolitice de la scară globală.

„Sezonul se scurtează, iar costurile cresc. Dacă nu se iau măsuri pentru a prelungi sezonul, lucrurile nu vor fi prea pozitive”, spune Stoyanov, care crede că o bună strategie de promovare ar fi o soluție.

„Străinii care au intrat nu au nicio importanță, deoarece aceștia ar putea fi lucrători oaspeți pentru Turcia sau români pentru Grecia. Există un indicator – numărul de înnoptări”.

Anul acesta este un test de stres pentru turismul bulgar, mai ales din cauza creșterii prețurilor, care a început de anul trecut, dar și a importurilor de produse și persoane.

„Nu există nicio altă țară în care să existe o salată grecească, cu roșii și castraveți grecești, vinuri italiene și străini care lucrează în restaurante. Pe cine vom ajuta? Trebuie să încurajăm economiile locale”, spun bulgarii.