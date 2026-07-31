Decizie fără precedent: Guvernul deviază un braț al Dunării pentru salvarea Reactorului 2 de la Cernavodă. Stare de alertă în Constanța și Călărași

Măsura vine într-un moment critic pentru sistemul energetic național, după oprirea Reactorului 1 de la Cernavodă, în condițiile în care nivelul extrem de scăzut al Dunării pune presiune asupra sistemului de răcire al centralei nucleare.

Guvernul pregătește redistribuirea debitului Dunării

Înaintea ședinței de Guvern, secretarul de stat în cadrul Executivului, Cristian Bușoi, a confirmat că autoritățile pregătesc adoptarea unei hotărâri care să permită intervenția rapidă asupra debitului fluviului.

„Instituirea stării (de alertă n.red) va fi decisă la nivel de CNSU, în schimb e nevoie de o hotărâre de guvern pentru a putea finanța anumite intevenții pentru a redistribui debitul Dunării de la bifurcația Bala - Dunărea Veche, ca să creștem puțin debitul Dunării să putem ține în funcție unitatea 2 de la Cernavodă. Nu e vorba de criză energetică. E vorba strict de niște intervenții punctuale”, a spus Bușoi.

Potrivit documentului analizat de Executiv, măsura va fi aplicată pentru o perioadă de 30 de zile, interval în care autoritățile încearcă să reducă riscul opririi complete a Centralei Nucleare Cernavodă.

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Patru barje vor modifica temporar distribuția apei

Planul tehnic prevede poziționarea succesivă a patru barje metalice în zona brațului Bala, astfel încât o cantitate mai mare de apă să fie direcționată către Dunărea Veche, asigurând un debit suficient pentru funcționarea în condiții de siguranță a Reactorului 2, potrivit Antena 3 CNN.

Intervenția va fi realizată etapizat, iar după amplasarea fiecărei barje vor fi efectuate măsurători hidrologice.

Documentul aflat pe masa Guvernului prevede că:

lucrările vor costa aproximativ 7 milioane de lei;

fiecare etapă va fi monitorizată permanent de o echipă tehnică integrată;

comandantul acțiunii va putea decide continuarea, oprirea sau repoziționarea barjelor în funcție de rezultatele măsurătorilor.

Scopul principal al operațiunii este evitarea opririi Reactorului 2 și menținerea stabilității Sistemului Electroenergetic Național.

Stare de alertă în două județe

Executivul intenționează să declare stare de alertă în județele Constanța și Călărași, invocând efectele secetei hidrologice severe și riscul producerii unor disfuncționalități majore în sectorul energetic.

Decizia permite autorităților să intervină rapid și să aloce fondurile necesare pentru lucrările de urgență, fără procedurile administrative obișnuite.

Autoritățile exclud restricții pentru populație

Cristian Bușoi a precizat că populația nu va fi obligată să reducă consumul de energie, însă Guvernul va solicita sprijinul marilor consumatori industriali.

„Am convocat luni o întâlnire cu marii consumatori pentru a discuta în ce fel își pot eficientiza activitatea și pot reduce voluntar consumul de electricitate în orele de vârf. Va trebui să avem o discuție. Sunt consumatori care nu pot face întreruperi. Dacia-Pitești oricum a făcut acest lucru. Cei care pot face întreruperi sau își pot muta anumite activități în afara orelor de vârf. Oricum, toți ar putea să își reducă puțin consumul în următoarele două săptămâni”.

Oficialul a subliniat că reducerea consumului este una voluntară și vizează în special intervalele cu cerere maximă de energie.

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Importurile de energie sunt și ele afectate

Situația este complicată și de dificultățile întâmpinate în regiune.

Potrivit lui Cristian Bușoi, România nu se poate baza în totalitate pe importurile de electricitate deoarece mai multe state vecine se confruntă cu probleme similare generate de seceta extremă.

„Evident că există posibilitatea legală în caz de urgență să deconectăm noi în primul rând consumatorii industriali, nu suntem în această situație, nu vom ajunge în această situație. Dar, printr-o reducere voluntară de anumite consumuri am putea să suplinim și să evităm și prețurile masive”, a mai spus Bușoi.

Acesta a adăugat și un apel adresat populației:

„Ar fi de ajutor” ca și cetățenii să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf.

Ilie Bolojan: „O astfel de secetă nu a mai fost de mulți ani”

Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat încă din zilele precedente că România traversează o situație excepțională.

„Apelul meu este să aibă în vedere posibilitatea unei reduceri voluntare a consumului de energie, de a avea grijă cât consumă în orele de seară, de la 20:00-23:00, atunci când avem deficit de energie”, a spus Ilie Bolojan.

Anterior, șeful Executivului declara:

„Acum vedem ce înseamnă să nu fi făcut investiții în această zonă de energie care să ne creeze rezerve de capacitate. O astfel de secetă nu a mai fost de mulți ani și deci afectează puternic nivelul Dunării”.

Autoritățile estimează că perioada critică ar putea dura încă una sau două săptămâni, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.

De ce este importantă Centrala Nucleară de la Cernavodă

Centrala Nucleară de la Cernavodă reprezintă unul dintre pilonii securității energetice a României, asigurând o parte importantă din producția națională de energie electrică. Funcționarea în siguranță a reactoarelor depinde de disponibilitatea unui debit suficient de apă pentru răcire, iar seceta hidrologică extremă din această vară a creat una dintre cele mai dificile situații din ultimele decenii.

Intervenția propusă de Guvern urmărește evitarea opririi Reactorului 2 și limitarea impactului asupra Sistemului Electroenergetic Național, într-un context în care întreaga regiune se confruntă cu efectele temperaturilor extreme și ale reducerii debitelor fluviilor.