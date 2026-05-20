Codurile secrete din avion pe care pasagerii nu ar trebui să le audă niciodată. Ce înseamnă „ABP”, „Code 300” sau „Squawk 7500”

Dezvăluirile unei însoțitoare de bord: mesajele ascunse pe care echipajul le transmite în timpul zborului

În fiecare zi, milioane de oameni urcă la bordul avioanelor pentru vacanțe, călătorii de afaceri sau vizite în familie. În timpul zborului, pasagerii aud frecvent anunțuri despre centurile de siguranță, turbulențe, ora aterizării sau procedurile de urgență. Totuși, există și o serie de coduri secrete pe care echipajele de bord le folosesc pentru a comunica discret între ele, fără a provoca panică în cabină, potrivit Unilad.

Aceste expresii aparent banale sau abrevieri necunoscute pentru public sunt utilizate de însoțitorii de bord și piloți pentru a transmite rapid informații importante despre situații sensibile, pasageri dificili sau chiar urgențe majore.

O însoțitoare de bord de la Qatar Airways a dezvăluit pentru presa internațională semnificația acestor coduri misterioase și a explicat care sunt expresiile pe care pasagerii nu și-ar dori niciodată să le audă în timpul unui zbor.

Ce înseamnă codul „ABP” și de ce poate indica o situație de urgență

Unul dintre cele mai importante coduri folosite la bord este „ABP”, prescurtare de la „Able Bodied Passengers”. În traducere, termenul face referire la pasagerii apți fizic, considerați suficient de puternici și capabili să ajute echipajul în cazul unei situații de urgență.

Însoțitorii de bord identifică de obicei astfel de persoane încă din momentul îmbarcării. Ei urmăresc pasagerii care par capabili să urmeze rapid instrucțiunile și să ofere sprijin dacă apare o evacuare de urgență, un incendiu sau o altă problemă gravă în timpul zborului.

Deși termenul poate fi folosit preventiv, specialiștii spun că auzirea acestui cod în timpul zborului poate sugera că echipajul anticipează o posibilă situație critică și încearcă să se pregătească discret.

Codurile folosite de însoțitorii de bord pentru a comenta pasagerii

Nu toate codurile utilizate la bord au legătură cu siguranța. Unele dintre ele sunt folosite chiar pentru a face comentarii despre pasageri.

Potrivit publicației britanice The Sun, termenul „BOB” este uneori folosit de membrii echipajului pentru a descrie un pasager atractiv. Expresia vine de la „Babe on Board” sau „Best on Board” și indică faptul că cineva a atras atenția unui însoțitor de bord.

Există și alte expresii aparent inofensive care ascund semnificații speciale. De exemplu, dacă la coborârea din avion un membru al echipajului spune „cheerio” în locul clasicului „goodbye”, acest lucru ar putea însemna că pasagerul respectiv a făcut o impresie foarte bună și ar fi binevenit din nou la bord.

Totuși, există și coduri mai puțin măgulitoare pentru călători.

„Philip”, numele de care pasagerii ar trebui să se teamă

Un alt termen care circulă printre echipajele de cabină este „Philip”. Dacă un pasager primește această etichetă, înseamnă că a creat probleme sau a avut un comportament neplăcut în timpul zborului.

Potrivit unei însoțitoare de bord citate de presa britanică, termenul provine inițial din expresia „PILP”, adică „Passenger I’d Like to Punch”. În timp, formula a fost modificată pentru a suna mai discret și mai puțin evident pentru pasageri.

Persoanele catalogate astfel riscă să primească un tratament mai rece din partea echipajului pe durata zborului, mai ales dacă au fost nepoliticoase sau au încălcat regulile de la bord.

Codurile care indică situații dramatice la bordul avionului

Cele mai grave coduri sunt însă cele care anunță situații extreme sau chiar tragedii.

Printre acestea se numără „Code 300” și „Angel”, expresii care indică faptul că un pasager a murit în timpul zborului. Astfel de mesaje sunt folosite pentru ca echipajul să poată gestiona discret situația fără a provoca panică printre ceilalți călători.

În cazul unor amenințări grave de securitate, există și coduri recunoscute la nivel internațional.

Ce înseamnă „Squawk 7500”, codul care poate anunța o deturnare

Unul dintre cele mai alarmante coduri folosite în aviație este „Squawk 7500”. Acesta este transmis de piloți către controlul traficului aerian și semnalează o posibilă deturnare a aeronavei.

Experții din domeniul aviației spun că acest cod reprezintă un avertisment extrem de serios și indică faptul că avionul se află într-o situație de pericol.

În unele cazuri, echipajele folosesc și termenul „Hotel” pentru a face referire la o amenințare similară. Odată transmis codul, transponderul aeronavei trimite automat semnale către autorități pentru a alerta serviciile de securitate și controlul aerian.

Aceste proceduri sunt concepute pentru a permite reacții rapide fără a alarma pasagerii aflați în cabină.

De ce folosesc echipajele astfel de coduri secrete

Industria aviatică utilizează de zeci de ani sisteme de comunicare codificate pentru a menține calmul la bord și pentru a permite echipajelor să reacționeze eficient în situații sensibile.

Fie că este vorba despre identificarea unui pasager problematic, pregătirea pentru o urgență sau gestionarea unor incidente medicale, aceste coduri ajută personalul să comunice rapid și discret.

Pentru majoritatea pasagerilor, anunțurile făcute în timpul zborului par complet banale. În realitate însă, unele dintre ele pot ascunde informații esențiale despre ceea ce se întâmplă la bordul aeronavei.