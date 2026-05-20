STB pregătește achiziții majore pentru București. Vor veni 46 de tramvaie noi și 100 de troleibuze articulate

Schimbări majore în București: STB anunță tramvaie noi, troleibuze moderne și investiții de 170 de milioane de euro

Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat noi investiții importante pentru modernizarea transportului public din Capitală. Compania pregătește achiziția a 46 de tramvaie noi și a 100 de troleibuze articulate, vehicule de mare capacitate care ar urma să reducă aglomerația de pe liniile intens circulate din București.

Anunțul a fost făcut miercuri de directorul general al STB SA, Andrei Dinculescu Bighea, în cadrul celei de-a VIII-a ediții a conferinței FOCUS București, eveniment dedicat dezvoltării Capitalei și organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București.

Pe lângă achiziția noilor mijloace de transport, autoritățile pregătesc și investiții consistente în infrastructura de tramvai. Potrivit directorului STB, aproximativ 170 de milioane de euro vor fi direcționați către modernizarea liniilor de tramvai, o măsură considerată esențială pentru creșterea vitezei de deplasare și pentru îmbunătățirea condițiilor de transport pentru călători.

„Avem nevoie de vehicule noi. În momentul de faţă există bani alocaţi. Se vor lua 46 de de tramvaie noi, 100 de troleibuze articulate, din acelea lungi, care vor permite mai mulţi călători, iar 170 de milioane de euro vor fi alocaţi pentru reabilitarea infrastructurii de tramvaie”, a spus Andrei Dinculescu Bighea.

STB are peste 1.700 de vehicule, însă cererea este tot mai mare

Conducerea companiei susține că actuala flotă de transport public nu mai este suficientă pentru nevoile tot mai mari ale Bucureștiului. În prezent, STB deține aproximativ 1.700 de vehicule, însă doar 1.276 circulă zilnic pe traseele din Capitală.

În același timp, numărul călătorilor care folosesc transportul public rămâne extrem de ridicat. Directorul general al STB a precizat că aproape un milion de validări sunt înregistrate zilnic în autobuzele, tramvaiele și troleibuzele din București.

Creșterea numărului de pasageri vine în paralel cu o transformare accelerată a sistemului de transport public din Capitală. În ultimii ani, STB a introdus în circulație vehicule moderne și mai puțin poluante, însă reprezentanții companiei spun că procesul trebuie continuat pentru a răspunde cererii din oraș.

„Mediul digital a crescut foarte mult în ultimii ani, în special la plăţile online. Flota a fost 'upgradată' foarte mult. Sunt 100 de tramvaie noi Astra, româneşti, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice şi 130 de autobuze hibrid. Acestea se află în circulaţie în momentul de faţă, însă nu este suficient”, a mai arătat directorul STB.

Tramvaiele și troleibuzele articulate ar putea reduce aglomerația

Noile troleibuze articulate anunțate de STB sunt vehicule de capacitate mare, similare celor folosite în marile capitale europene. Acestea permit transportul unui număr mai mare de pasageri și sunt considerate o soluție eficientă pentru traseele foarte aglomerate din București.

În paralel, achiziția noilor tramvaie vine într-un moment în care infrastructura actuală are nevoie urgentă de modernizare. Multe linii de tramvai din Capitală sunt degradate, ceea ce afectează viteza de circulație și confortul călătorilor.

Investiția de 170 de milioane de euro anunțată pentru reabilitarea infrastructurii ar putea contribui la reducerea timpilor de deplasare și la creșterea atractivității transportului public în raport cu traficul auto din București.

STB pregătește și o aplicație pentru turiști

Pe lângă investițiile în vehicule și infrastructură, STB vrea să dezvolte și componenta digitală a serviciilor oferite călătorilor. Directorul general al companiei a anunțat că, în viitor, ar putea fi lansată o aplicație dedicată turiștilor care vizitează Bucureștiul.

Noua platformă ar urma să permită nu doar achiziția de bilete pentru transportul public, ci și cumpărarea de bilete pentru muzee și alte instituții culturale din Capitală.

„Pe viitor doresc să dezvoltăm o aplicaţie proprie a STB prin care să se poată achiziţiona bilete la muzee sau la alte instituţii culturale, în care turiştii deja să poată să aibă acces din aplicaţie”, a adăugat directorul.

Anunțurile privind modernizarea transportului public au fost făcute în cadrul conferinței FOCUS București 2026, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București.

Ediția din acest an a avut ca temă principală dezvoltarea turismului urban și conectarea acestuia cu infrastructura și patrimoniul istoric al Capitalei. La conferință au participat reprezentanți ai administrației publice, ai mediului de afaceri și ai industriei turismului, dar și experți interesați de dezvoltarea Bucureștiului.