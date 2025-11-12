Compania TRANSGAZ a fost distinsă cu Premiul Național – Locul I în cadrul Topului Național al Firmelor 2025

Oficialii companiei au transmis: “Această recunoaștere prestigioasă confirmă încă o dată performanța, soliditatea și contribuția strategică a TRANSGAZ la dezvoltarea sectorului energetic național și regional. Premiul reflectă profesionalismul, eficacitatea și angajamentul companiei față de excelență, sustenabilitate și performanță în transportul gazelor naturale.

Obținerea acestui premiu reprezintă o reconfirmare a valorii echipei TRANSGAZ și a leadership-ului strategic, vizionar al companiei. Suntem mândri că activitatea noastră este recunoscută la nivel național, iar acest succes ne motivează să continuăm investițiile în modernizarea și digitalizarea infrastructurii energetice a României.

Prin tot ceea ce realizează, TRANSGAZ își consolidează rolul de lider și importanța pe care o are in industria energetică din România, calitatea de partener de încredere în asigurarea și consolidarea securității energetice naționale și regionale.

Eveniment de referinţă, Topul Naţional al Firmelor promovează an de an excelenţa în afaceri şi performanţele remarcabile ale companiilor din diferite domenii de activitate”.

