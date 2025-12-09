Companiile respiră ușurate: raportările de sustenabilitate devin mai simple în UE

Acordul simplifică directivele raportării privind sustenabilitatea corporativă (CSRD) și due diligence în sustenabilitatea corporativă (CS3D) prin reducerea sarcinii de raportare și limitarea efectului de propagare a obligațiilor asupra companiilor mai mici.

În ceea ce privește CSRD, Comisia a propus creșterea pragului de angajați la 1.000 și eliminarea IMM-urilor listate la bursă din domeniul de aplicare al directivei. În acordul provizoriu, colegislatorii au adăugat un prag al cifrei de afaceri nete de peste 450 de milioane de euro pentru a atenua și mai mult sarcina de raportare asupra întreprinderilor.

Colegislatorii au convenit, de asemenea, să scutească societățile holding financiare din domeniul de aplicare al CSRD.

În cele din urmă, acordul provizoriu introduce o clauză de revizuire privind o posibilă extindere a domeniului de aplicare atât pentru CSRD, cât și pentru CSDDD.

În cee ace privește Directiva privind diligența necesară în domeniul sustenabilității corporative, acordul provizoriu crește pragurile la 5.000 de angajați și o cifră de afaceri netă de 1,5 miliarde de euro. Colegislatorii au considerat că astfel de societăți mari au cea mai mare influență asupra lanțului lor valoric și sunt cel mai bine echipate pentru a avea un impact pozitiv și a absorbi costurile și sarcinile proceselor de diligență necesară.

Pentru a oferi o reducere semnificativă a sarcinii, a fost eliminată obligația companiilor de a adopta un plan de tranziție pentru atenuarea schimbărilor climatice.

Acordul provizoriu elimină regimul armonizat de răspundere la UE și cerința ca statele membre să se asigure că normele de răspundere au o aplicare obligatorie preponderentă în cazurile în care legea aplicabilă nu este legea națională a statului membru. A fost introdusă o clauză de revizuire privind necesitatea unui regim armonizat de răspundere la UE.

În ceea ce privește sancțiunile, colegislatorii au convenit asupra unui plafon maxim de 3% din cifra de afaceri netă la nivel mondial a companiei, Comisia emitând orientările necesare în acest sens.

În cele din urmă, acordul provizoriu amână termenul de transpunere a CS3D cu încă un an, până la 26 iulie 2028. Companiile vor trebui să se conformeze noilor măsuri până în iulie 2029.

Acordul provizoriu trebuie acum aprobat de Consiliu și de Parlamentul European înainte de a fi adoptat oficial de cele două instituții.