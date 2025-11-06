Competiția ofertelor de energie: Cum poți prinde abonamentul de 1 leu/kWh

Abonamente de 1 leu/ kw/h

Oferta E.ON de Black Friday, în colaborare cu eMag, vine pe 7 noiembrie 2025, cu un preţ de 1 leu/kWh, plus un bonus de 100 de lei pentru clienţii noi. Aceasta este valabilă penru primele 1.000 de contracte.

Tarifele finale sunt de 0,871 lei/kWh pentru Banat și Muntenia Sud, 0,940 lei/kWh pentru Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud, 0,942 lei/kWh pentru Moldova și 0,954 lei/kWh pentru Oltenia.

Prețul este fix pentru 6 luni, apoi E.ON poate modifica condițiile comerciale.

Compania oferă reduceri pentru echipamente energetice pentru toți clienții.

La panourile fotovoltaice, clienții pot primi până la 2.000 de lei reducere și un invertor Huawei de 1.000 de euro gratuit (prin eMAG), o reducere de până la 12%.

Centralele termice au garanție extinsă de 10 ani și bonus de 250 lei.

La pompele de căldură reducerile ajung până la 11.500 lei per pachet.

Preț mai mic la electricitate

Și PPC oferă clienților noi, pe 7 noiembrie, 0,450 lei/kWh la energia activă, ceea ce înseamnă un preț final facturat de 1,06 lei/kWh. Prețul este fix pentru 12 luni.

Vor fi reduceri de până la 2.700 lei și la aparate de aer condiționat, de până la 684 lei la gama de electrocasnice și de până la 288 lei la centrală termică + termostat wireless Siemens.

Reducerile sunt valabile pentru clienți casnici noi care aleg PPC Energie Verde, potrivit observatornews.ro.