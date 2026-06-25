Creditul neguvernamental își accelerează ritmul în mai 2026: Cât de mult au contat împrumuturile în lei

Creditul în lei, cu o pondere de 66,9% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,3%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 33,%, a urcat cu 4,1% (2%, în cazul exprimării indicatorului în euro).



Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,7% (-2,8% în termeni reali), pe seama majorării cu 3,2% a componentei în lei (-6,9% în termeni reali) și cu 18,1% a componentei în valută exprimată în lei (14% la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).



Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit a consemnat, în mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, un avans de 1,7%, până la aproape 283,309 miliarde lei. În raport cu mai 2025, acesta s-a majorat cu 8,8% (-1,9% în termeni reali).



Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii mai 2026 un sold de 806,089 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,6% (1% în termeni reali ) față de aprilie 2026, iar în raport cu mai 2025 s-a majorat cu 7,5% (-3% în termeni reali). AGERPRES