De ce a plecat Carrefour din România. Explicațiile economistului Cristian Păun

Profesorul Cristian Păun avertizează: plecarea Carrefour din România este doar începutul unui val periculos pentru economie

Vânzarea operațiunilor Carrefour din România către Pavăl Holding, într-o tranzacție de peste 823 de milioane de euro, nu este un simplu transfer de business, avertizează profesorul Cristian Păun. Economistul explică, într-o analiză amplă, că retragerea gigantului francez semnalează un pericol major pentru economia românească, generat de presiunea fiscală excesivă, lipsa de predictibilitate și costurile tot mai mari suportate de companii.

Anunțul privind vânzarea rețelei Carrefour România către Pavăl Holding, compania fraților Pavăl, fondatorii Dedeman, a stârnit ample reacții în mediul economic. Tranzacția, evaluată la 823 de milioane de euro, marchează una dintre cele mai mari mutări din retailul românesc din ultimii ani.

Profesorul de economie Cristian Păun avertizează însă că această plecare nu este un caz izolat, ci „doar începutul”, dacă autoritățile nu schimbă rapid direcția politicilor fiscale.

„Câteva caracteristici importante ale sectorului de retail (din România și de peste tot în lume):

– Marje nete de profit foarte mici (1-3%): asta înseamnă că cifra de afaceri poate fi mare dar profiturile sunt aproape nesemnificative prin raportare la ea. Din motive care țin de natura acestui tip de afacere, nu de nu știu ce comportament evazionist;

– Retailul operează cu un volum mare de produse dar generează un profit per unitate de volum foarte redus;

– Retailul operează cu costuri rigide foarte ridicate: chirii, salarii, logistică, energie etc.”

În acest context fragil, orice modificare fiscală sau creștere de cost poate dezechilibra grav activitatea retailerilor.

De ce este retailul extrem de vulnerabil la taxele impuse de stat

Cristian Păun subliniază că sectorul de retail este profund afectat de mai multe decizii fiscale adoptate în ultimii ani:

„Acest tip de sector este foarte sensibil la următoarele elemente:

– taxe pe cifra de afaceri, nu pe profit: taxe de ‘solidaritate’, impozit minim pe cifra de afaceri;

– plafonarea adaosului comercial care afectează profitabilitatea foarte mică;

– impozite pe active în creștere (terenuri, clădiri, construcții speciale);

– fiscalitatea muncii foarte ridicată: retailul operează cu mii de angajați, este un sector foarte intensiv în muncă.”

În acest sens, profesorul oferă un exemplu relevant: Carrefour avea aproximativ 17.000 de angajați doar în România, iar orice majorare a salariului minim sau a taxării muncii produce un impact direct și imediat asupra costurilor operaționale.

„Orice creștere de salariu minim sau de fiscalitate pe muncă generează costuri operaționale importante care, pentru că marja de profit este foarte redusă, produce pierderi importante foarte rapid.”

Lipsa de predictibilitate fiscală, un risc major pentru investitori

Un alt factor esențial invocat de economist este instabilitatea legislativă:

„– lipsa de predictibilitate fiscală (schimbări dese de reguli fiscale, aplicări retroactive, excepții care din temporar devin permanente).”

În opinia sa, tocmai acest climat impredictibil determină marile companii să își reconsidere prezența pe piața românească.

„Nu este întâmplător faptul că se retrage Carrefour din România. Și nici dătător de speranță că sunt preluați de niște investitori locali. Ei vor avea fix aceleași probleme pe care le are în momentul de față Carrefour. Nu poți face multă magie ca să salvezi situația unui sector gâtuit de taxe în ultimii ani.”

România nu mai este competitivă fiscal

Comparând situația României cu alte țări europene, profesorul Păun avertizează că mediul fiscal autohton a devenit necompetitiv:

„Este clar că nu mai suntem competitivi demult nici pe salariul minim, nici pe povara fiscală pe muncă, nici pe TVA, nici pe impozitarea capitalului.”

El subliniază că problemele nu se opresc aici, întrucât taxele suplimentare și deficitul bugetar persistent accentuează presiunea asupra mediului privat:

„Carrefour va fi doar începutul, dacă nu schimbăm ceva de urgență… Deocamdată taxa de stâlp e, tot acolo. Impozitul minim pe cifra de afaceri, tot acolo. Impozitele în creștere semnificativă. Deficitul nu a fost nici el ajustat semnificativ.”

Avertisment dur: „Pleacă toți, pe model Carrefour”

În final, mesajul profesorului este unul extrem de tranșant:

„Doar taxarea nu ajută. Pleacă toți, pe model Carrefour, dacă continuăm așa.”

Analiza sa conturează un scenariu sumbru pentru economia românească, în care investițiile străine și marile companii își vor reduce masiv prezența, dacă politicile fiscale nu vor fi regândite rapid și coerent.