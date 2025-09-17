Criza economică, în cifre: CNS Cartel Alfa arată cum ne îndreptăm spre colaps

Problema creșterii inflației și pericolul ca peste 1 milion de români să fie afectați de sărăcie, în urma pachetelor de măsuri de austeritate ale Guvernului Bolojan nu reprezintă doar declarații politice. Dezastrul a fost calculat de CNS Cartel Alfa, pe cifre concrete, cu ajutorul unor economiști. Sindicatele arată că încetinirea consumului va duce la o creștere mai înceată a economiei. Comisia Națională de Prognoză a scăzut potențialul de creștere reală pentru 2025 de la 1,4% la doar 0,6%, dar unii economiști anticipează o criză economică inevitabilă, în scurt timp. Trebuie să ne așteptăm și la o creștere alarmantă a șomajului, în următoarele 3 luni - nu doar la stat, ci și din mediul privat.

Eliminarea plafonării tarifelor pentru consumatorii casnici la energie electrică a schimbat radical prognoza inflației prezentată de Banca Națională a României (BNR), iar inflația a crescut brusc, la 9,8%. A urmat un val de creșteri ale tuturor prețurilor - așa cum era de așteptat pentru orice economist - iar de aici, până la criza economică mai e un singur pas - arată CNS Cartel Alfa care a făcut analiza situației actuale a României și prognoza pentru următoarea perioadă, în condițiile aplicării pachetelor de măsuri de austeritate pe care și-a asumat răspunderea Guvernul Bolojan.

„Tendința de creștere accelerată a început în iulie 2025, momentul în care plafonul la facturile de energie electrică pentru consumatorii casnici a fost eliminat. Creșterea anuală a prețurilor la energie electrică în august 2025 a fost de 65,7%. O altă componentă importantă a creșterii prețurilor o reprezintă fructele, care au înregistrat o ascensiune de 27,1% față de anul trecut. Banca Națională a României a avertizat în repetate rânduri că prețurile fructelor și legumelor sunt profund afectate de recolte mai incerte și mai sărace din cauza schimbărilor climatice”, arată analiza Cartel Alfa.

Inflația va continua să crească

Aceeași analiză arată că inflația din România - care se apropie de 10% - este la cel mai ridicat nivel față de celelalte state membre UE - cu o medie de numai 2,1%, adică de peste 4 ori sub nivelul României. Explicația creșterii vine tot din eliminarea plafonării facturilor la energie electrică, pentru că astfel s-a schimbat radical prognoza BNR.

„Dacă în prognoza anterioară se anticipa o creștere a prețurilor cu doar 5,1% în T3 2025, ultima prognoză indică o creștere de 9,2% în același trimestru. Inflația se va tempera, iar efectele eliminării plafonului vor dispărea în T3 2025 când inflația va ajunge la 3,4%”, explică sindicatele.

Dar și acest fenomen era anticipabil, tocmai pentru că în economia de piață nu se poate interveni din partea Executivului pentru controlul absolut al prețurilor, iar comercianții nu pot fi obligați să țină prețurile la un nivel scăzut, în ciuda încercărilor liderului PSD, Sorin Grindeanu, de a impune un astfel de control, după ce a constatat că s-a mai produs încă o creștere a prețurilor chiar înainte de aplicarea deciziei de eliminare a plafonării pentru alimentele de bază.

Economiștii care au analizat pachetele de măsuri ale Guvernului Bolojan au avertizat, încă de acum trei luni, că spre aceste fenomene ne îndreptăm, iar Executivul nu va reuși să reducă deficitul bugetar prin aceste măsuri de austeritate, ci să bage țara direct în criză economică, până la jumătatea anului viitor.

Se așteaptă și creșterea bruscă a șomajului

La fel de predictibilă este și creșterea șomajului, nu doar din cauza concedierilor masive pe care Guvernul le dorește în sectorul bugetar, ci și pe fondul viitoarei recesiuni, pentru că se declanșează reacții în lanț: scăderea puterii de cumpărare, falimente, restrângerea activității, concedieri de personal și blocarea angajărilor.

Prognoza realizată de CNS Cartel Alfa arată că valul de șomeri vine până la finalul acestui an, ceea ce va crește dificultățile economice, punând bazele viitoarei crize. „În ciuda creșterii prețurilor, rata șomajului a înregistrat o oarecare stabilitate în ultimele luni. Din cauza reformelor fiscal-bugetare anunțate de Guvernul Bolojan, dar și din cauza fenomenelor macroeconomice (încetinire a activității economice la nivel european), rata șomajului va înregistra o ușoară creștere către valoarea de 6% spre finalul anului”, arată analiza Cartel Alfa.

Economia României se bazează pe consum

Totul are la bază valul de scumpiri care nu se va opri, iar sărăcirea populației duce la contracție economică. Executivul a lovit exact în „motorul creșterii economice” - au arătat sindicatele, încă de la început, înainte ca actualul Guvern să-și asume răspunderea pe primul pachet de măsuri de austeritate.

„Creșterea prețurilor afectează profund puterea de cumpărare a lucrătorilor. Comisia Națională de Prognoză a revizuit substanțial creșterea reală a câștigului salarial în 2025 de la 1,3% la -0,4%. Ce înseamnă? Chiar dacă câștigul salarial va crește, acesta nu va ține pasul cu creșterea prețurilor”, arată analiza Cartel Alfa. Dar salariile nu cresc, mai ales pentru bugetari, iar rata inflației va continua să crească și numărul angajaților va scădea.

Pe fondul acesta, Guvernul a omis un element esențial pe care mulți economiști l-au sesizat, înaintea lansării primului pachet de măsuri, iar Jurnalul l-a prezentat, în cadrul mai multor analize proprii: economia României se bazează pe consum, iar prin reducerea puterii de cumpărare a populației nu se poate obține decât o reducere a consumului, deci o criză economică.

„Pe de-o parte, efectul este generat și de înghețarea salariilor în sistemul public, dar nu trebuie ignorată nici inflația anuală care a atins valorii istorice. Scăderea puterii reale de cumpărare a lucrătorilor va lovi puternic în consum, principalul mecanism de creștere economic al României”, mai arată analiza sindicatelor.

În cel mai „roz” scenariu, încetinirea consumului va duce doar la o creștere mai înceată a economiei. „Comisia Națională de Prognoză a scăzut potențialul de creștere reală pentru 2025 de la 1,4% (valoarea de primăvară) la doar 0,6%. Unii economiști anticipează chiar o contracție economică”, mai arată CNS Cartel Alfa.

Dincolo de problema consumului, creșterea prețurilor va fi un subiect central al discuțiilor politice. Partidele se vor folosi de acest subiect pentru a încerca să antagonizeze electoratul împotriva partidelor de la guvernare. Stabilitatea guvernării actuale rămâne incertă, însă pare să fi rezistat moțiunilor de cenzură din Parlament, dar și confruntărilor interne.

