Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Ungariei

Lando Norris a reuşit prima victorie pentru McLaren în acest sezon. Coechipierul său, australianul Oscar Piastri, a abandonat din cauza unei probleme mecanice cu 14 tururi înainte de final.



Britanicul Lewis Hamilton (Ferrari), cel mai apropiat rival al lui Antonelli în lupta pentru titlu, a încheiat cursa pe locul al patrulea, dar a coborât pe locul al cincilea, în spatele coechipierului său monegasc, Charles Leclerc, în urma unei penalizări de cinci secunde primite după cursă pentru depăşirea limitei de viteză pe linia boxelor.



Kimi Antonelli şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului piloţilor la 50 de puncte, pe locul doi fiind Lewis Hamilton. George Russell, de la Mercedes, a terminat pe locul al şaptelea, după un start dezastruos care l-a făcut să coboare până pe poziţia a 19-a, şi a rămas pe locul al treilea în clasamentul general, însă la 59 de puncte în urma colegului său italian în vârstă de 19 ani.

AGERPRES