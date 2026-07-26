Cine ar putea fi următorul secretar general al ONU

Antonio Guterres își va încheia mandatul de secretar general al Organizației Națiunilor Unite pe 31 decembrie, după zece ani la conducerea instituției. Șase candidați se luptă acum pentru această funcție, având în vedere că cel ales va avea de îndurat tensiuni majore, scrie DW.

ONU se confruntă cu multe provocări, de la războaie și probleme geopolitice până la probleme financiare și presiuni privind reformarea organizației.

Secretarul general al ONU se ocupă de coordonarea activității organizației și de colaborarea cu principalele sale structuri, inclusiv Consiliul de Securitate, care are rolul de a menține pacea și securitatea internațională.

Viitorul lider va fi ales de Adunarea Generală a ONU, la recomandarea Consiliului de Securitate, unde cei cinci membri permanenți, China, Franța, Rusia, Regatul Unit și Statele Unite, au un cuvânt decisiv.

Înaintea dezbaterii programate joi, 23 iulie, la sediul ONU din New York, cei șase candidați își prezintă prioritățile și planurile pentru viitorul organizației.

Michelle Bachelet

Fosta președintă a statului Chile și fost Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet este una dintre favoritele competiției și speră să devină prima femeie care conduce Națiunile Unite.

Michelle Bachelet a declarat că lumea este pregătită pentru o astfel de schimbare.

„Ca să fiu politicoasă, aș spune că lumea nu era pregătită pentru asta. Este pregătită acum? Sper că da. Va fi un semnal foarte bun”, a spus aceasta la începutul anului.

Bachelet a recunoscut că funcția vine cu provocări uriașe și că nu există soluții simple pentru blocajele din Consiliul de Securitate. Ea spune că experiența pe care a acumulat, fiind în fruntea Chile și la conducerea Oficiului ONU pentru Drepturile Omului reprezintă principalul său avantaj.

Rafael Mariano Grossi

Diplomatul argentinian Rafael Mariano Grossi conduce din 2019 Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și spune că experiența sa este cea mai importantă într-o perioadă în care amenințările nucleare au revenit în prim-plan.

„Este în mod clar un avantaj. Trebuie să înțelegi lumea în care trăiești”, a declarat acesta pentru publicația Geneva Solutions.

Acesta susține și procesul de reformare a ONU, însă consideră că schimbările trebuie să fie făcute fără să fie impuse restructurări majore.

„Nu este nevoie să reinventăm roata”, spune el, explicând că organizația ar trebui să reducă structurile administrative suprapuse și să elimine „duplicările, triplicările, chiar cvadruplicările sau cvintuplicările structurilor”, care generează costuri suplimentare.

Maria Fernanda Espinosa

Ecuadoriana născută în Spania a avut parte de multe în cei 61 de ani ai săi. Pe lângă faptul că a fost ministru de externe al Ecuadorului, Espinosa este poetă, eseistă și expertă în dezvoltare durabilă și schimbări climatice, în special în regiunea Amazonului, unde a lucrat cu comunitățile indigene la începutul carierei sale.

Aceasta consideră că cea mai mare provocare a organizației este lipsa resurselor financiare.

„Cea mai mare provocare în acest moment este cea financiară”, a declarat Espinosa într-un interviu pentru publicația britanică The Observer.

În opinia sa, ONU trebuie să treacă printr-o transformare totală.

„Trebuie să se reformeze, să se transforme sau să moară”, avertizează candidata.

Espinosa a declarat că este nevoie de o colaborare mai strânsă cu organizațiile regionale și că Europa poate juca un rol important atât prin sprijin financiar, cât și prin capacitatea de a media conflictele dintre state.

Rebeca Grynspan

Vicepreședintă a provinciei sale natale, Costa Rica, între 1994 și 1998, Rebeca Grynspan este în prezent secretar general al Conferinței ONU pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), care pledează pentru țările în curs de dezvoltare în acordurile comerciale.

Munca sa în negocierea unui acord între părțile beligerante pentru continuarea exportului de cereale ucrainene după invazia rusă din 2022 a fost lăudată la nivel mondial.

Ea spune că una dintre marile probleme ale organizației este excesul de prudență.

„Birocrațiile sunt foarte averse față de riscuri prin natura lor și nu poți avea o idee bună sau să-ți asumi riscuri”, a declarat Grynspan la un eveniment organizat de think tank-ul Chatham House.

Totodată, candidata la conducerea ONU susține extinderea reprezentării în Consiliul de Securitate, în special pentru statele din Africa și America Latină.

Macky Sall

Fost președinte al Senegalului între 2012 și 2024 și fost prim-ministru al țării, Macky Sall, în vârstă de 64 de ani, este unul dintre candidații cu cea mai recentă experiență în conducerea unui stat.

În timpul mandatului său au fost realizate investiții importante în infrastructură, însă finalul președinției a venit cu un val de proteste și controverse legate de amânarea alegerilor prezidențiale din 2024.

Deși actualul guvern al Senegalului nu i-a susținut inițial candidatura, acesta și-a schimbat ulterior poziția și îl sprijină oficial în cursa pentru șefia ONU.

Carolyn Rodrigues Birkett

Candidata finală care a vrea să câștige poziția, Rodrigues Birkett, a intrat în cursă la mijlocul lunii iunie. Este reprezentanta permanentă a Guyanei la Națiunile Unite și a deținut anterior funcții atât în ​​cadrul ONU, cât și ca ministru de externe al Guyanei.

Carolyn Rodrigues Birkett este amerindiană (popoarele indigene din America) și a deținut, de asemenea, funcții guvernamentale legate de această comunitate.

Președintele Guyanei, Irfaan Ali, și-a exprimat public susținerea pentru candidatura acesteia.

„Viziunea ambasadorului Rodrigues Birkett pentru Națiunile Unite se concentrează pe consolidarea multilateralismului, sporirea eficacității și a capacității de reacție a organizației, promovarea unei guvernanțe globale incluzive și asigurarea faptului că Națiunile Unite rămân capabile să abordeze provocările contemporane”, a declarat acesta.

Cei șase candidați își vor prezenta programele în cadrul dezbaterii organizate joi la sediul ONU din New York. Alegerea noului secretar general va avea loc în urma recomandării Consiliului de Securitate și a votului Adunării Generale.

Viitorul lider va prelua conducerea renumitei organizații într-o perioadă considerată una dintre cele mai dificile din istoria recentă a Națiunilor Unite.

(sursa: Mediafax)