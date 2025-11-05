Cum a scăzut puterea de cumpărare a românilor. Ce poți să cumperi astăzi cu 100 de lei

În anul 2022, inflația se situa la 16%, în tiimp ce astăzi este în jur de 7%. Cu toate acestea, prețurile la alimente și servicii au crescut iar puterea de cumpărare a scăzut.

100 de lei în 2022 versus 2025

Experimentul Observator arată cum în 2022, românii puteau cumpăra cu 100 de lei mai multe produse, inclusiv un litru în plus de carburant, față de 2025 și o cantitate mai mare de alimentare de bază, precum ulei, zahăr sau carne de porc. Acum lista s-a ajustat pentru a se încadra în același buget, fiind nevoie de renunțarea la anumite produse și înlocuirea altora, mai scumpe, cum ar fi cotletul de porc cu piept de pui.

Costurile carburanților român ridicate: 100 de lei erau suficienți pentru aproximativ 14 litri de benzinăîn 2022, iar acum pot fi cumpărați doar 13 litri.

Pe fondul acestor scumpiri, 100 de lei abia mai ajung pentru un abonament lunar la metrou sau un bilet la teatru, iar cumpărarea de cărți devine tot mai dificilă.

Cheltuielile lunare pentru o familie cu doi adulți și doi copii au crescut cu circa 920 de lei față de anul trecut, iar analiștii prognozează noi valuri de scumpiri la carburanți și alte produse în 2026.

Profesorul de economie, Adrian Mitroi subliniază faptul că suta de lei de acum câțiva ani, mai valorează doar 60 de lei acum.

Prin urmare, inflația ridicată și creșterea prețurilor au redus semnificativ puterea de cumpărare a românilor în ultimii trei ani, iar perspectivele economice indică o continuare a acestei tendințe.​