Modificări importante în legea asigurărilor. FGA deschide robinetul despăgubirilor – milioane pentru victimele RCA!

Despăgubiri prioritare pentru victimele accidentelor RCA: plafonul de 500.000 de lei dispare

O lege mult așteptată schimbă regulile despăgubirilor pentru accidente rutiere în care au fost implicate mașini asigurate la City Insurance sau Euroins, societăți intrate între timp în faliment. Victimele grav rănite, rudele celor decedați și clienții care au denunțat polițe Euroins își vor primi banii cu prioritate, în timp ce plafonul limită al FGA este eliminat pentru daunele viitoare.

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat miercuri legea care modifică semnificativ modul de funcționare al Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), instituția responsabilă cu plata daunelor atunci când un asigurător intră în faliment, potrivit Antena 3 CNN.

Plafonul de 500.000 lei este eliminat: se aplică limitele maxime RCA europene

Cea mai importantă schimbare: persoanele prejudiciate într-un accident rutier provocat de un șofer cu RCA la un asigurător intrat în faliment vor putea solicita despăgubiri de peste 500.000 lei, plafonul actual.

Potrivit noii legi și cerințelor europene, FGA va putea face plăți în limita nivelului maxim de despăgubire prevăzut în legislația RCA:

peste 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale și deces;

1,22 milioane de euro pentru pagube materiale.

Aceste limite se aplică în funcție de valoarea maximă prevăzută fie în legislația țării unde s-a produs accidentul, fie în contractul RCA.

Cine primește banii cu prioritate

Deși legea se aplică în principal pentru falimente viitoare, există o excepție importantă care îi privește și pe păgubiții City Insurance și Euroins.

Articolul VI din actul normativ prevede aplicarea imediată a unor reguli privind prioritatea la plată pentru cererile nesoluționate:

„Art. VI. – Prevederile art. 15, alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților (...) sunt aplicabile cererilor de plată formulate de petenți și nesoluționate de Fond ce pretind creanțe de asigurare rezultate din contractele de asigurare încheiate cu asigurătorii pentru care a fost deschisă deja procedura de faliment”.

Conform art. 15 alin. (1^1), vor fi analizate cu prioritate:

a) copiii minori și tinerii până la 26 de ani aflați la studii, ai persoanelor decedate în accidente rutiere;

b) persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, conform legii;

c) persoanele cu titluri executorii împotriva asigurătorilor în faliment, pentru rente lunare;

d) cererile privind restituirile de primă, inclusiv pentru clienții Euroins care și-au denunțat polițele.

Articolul 15 alin. (1^2) prevede că toate aceste cereri:

„trebuie evidențiate pe liste separate care se înaintează comisiei speciale, cu propunerea de aprobare sau respingere la plată a sumelor solicitate, iar după aprobarea acestor liste de către comisia specială se efectuează plăţile creanţelor”.

Surse din ASF au confirmat pentru HotNews că aceste prevederi excepționale se vor aplica și păgubiților City Insurance și Euroins.

O lege întârziată un an

Proiectul a fost adoptat de Parlament abia pe 12 noiembrie 2025, după multiple amânări în Camera Deputaților, deși Senatul îl votase încă din martie 2024.

La finalul lunii aprilie 2024 existau aproximativ 130.000 de cereri de plată, însumând aproape 50 milioane de euro, care se încadrau în categoriile prioritare prevăzute de lege.