Dezmăț la BNR: Cheltuieli URIAȘE pentru produsele de la restaurantul instituției

O anchetă Newsweek dezvăluie sumele uriașe pe care le cheltuie banca centrală pe fructe de mare, pește și legume.

Detalii despre achiziții

BNR a deschis două licitații pentru unitățile de tip restaurant și cantină din instituție, în această vară.

Obiectul unui contract este achizița de pește proaspăt, congelat, fructe de mare, preparate din pește, pentru care a plătit 1.954.360 lei.

Cea de-a doua licitație a vizat achiziția de legume proaspete și legume conservate, pentru buna desfășurare a activității unităților tip restaurant și cantină care funcționează în cadrul Băncii Naționale a României, conform cerințelor din caietul de sarcini. Valoarea contractului se ridică la 3.593.820 lei, precizează Newsweek.

Ce spune BNR

În replică, reprezentanții BNR afirmă că este vorba despre două contracte de achiziții pe o perioadă de doi ani iar angajații plătesc pentru produsele consumate.

„Sunt contracte cadru pe mai mulți ani care se pătesc pe măsură ce se consumă ce se consumă produsele. Cei 2.000 de angajați își plătesc masa la cantină. Sumele respective sunt controlate de Curtea de Conturi. Sunt cheltuieli curente”, a declarat pentru Newsweek purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. Acesta a adăugat că angajații nu beneficiază de mese gratuite și că aceste achiziții reprezintă cheltuieli normale pentru sustinerea serviciilor interne.​