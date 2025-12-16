Directorii financiari intră în alertă: doar 14% cred într-o revenire economică în 2026

Potrivit celei mai recente ediții a studiului „CFO 2026”, realizat de compania internațională de consultanță în management Horváth, peste 40% dintre directorii financiari (CFOs) evaluează situația economică actuală ca fiind nefavorabilă, în timp ce doar 14% se așteaptă la o îmbunătățire a condițiilor anul viitor.

Studiul a fost derulat în perioada septembrie – noiembrie 2025 și reunește opiniile a peste 240 de CFOs din 22 de țări, inclusiv România, oferind o imagine relevantă asupra modului în care mediul de business reacționează la incertitudinile economice și geopolitice actuale.

Încrederea în economie, în declin accentuat

Comparativ cu ediția anterioară a studiului, optimismul liderilor financiari s-a erodat semnificativ. Dacă în 2024, 32% dintre CFOs anticipau o îmbunătățire a contextului economic, în prezent acest procent a scăzut la 14%, o diminuare de 18 puncte procentuale.

Majoritatea respondenților anticipează fie o stagnare economică (44%), fie menținerea economiei la un nivel „deprimat” (35%) în următoarele 12 luni. Alți 7% se așteaptă la o deteriorare suplimentară a situației economice.

Această perspectivă pesimistă este alimentată de suprapunerea mai multor factori de risc, care sporesc complexitatea deciziilor financiare și nivelul de stres în rândul liderilor de business.

Principalele presiuni asupra companiilor

Potrivit studiului Horváth, strategiile companiilor pentru 2026 sunt deja influențate de un set de presiuni percepute ca fiind tot mai dificile:

Intensificarea competiției globale – 59%;

Birocrația excesivă , care afectează agilitatea organizațiilor – 49%;

Prețurile ridicate la energie , mult peste nivelurile pre-criză – 41%;

Inflația persistentă în numeroase piețe – 36%;

Volatilitatea politicilor comerciale internaționale, inclusiv incertitudinile tarifare – 35%.

În plus, 62% dintre CFOs consideră că politicile economice ale Statelor Unite reprezintă un risc major pentru economia globală, chiar dacă SUA rămân o destinație importantă de investiții pentru aproximativ o treime dintre companii.

Companiile intră în „mod defensiv”

Pe fondul acestui climat economic tensionat, companiile își regândesc rapid strategiile și se îndreaptă către un model defensiv, axat pe controlul riscurilor și consolidarea rezilienței financiare.

Printre principalele priorități ale CFOs pentru 2026 se numără:

Optimizarea și standardizarea proceselor financiare – prioritate pentru 87% dintre respondenți;

Dezvoltarea competențelor angajaților – 84%;

Accelerarea digitalizării – 73%;

Îmbunătățirea proceselor de planificare, previzionare și raportare financiară – 73%;

Integrarea globală a datelor și crearea de platforme comune de date – 69%;

Programe extinse de reducere a costurilor – 69%;

Asigurarea lichidității – 65%.

În același timp, apetitul pentru investiții scade considerabil. 41% dintre companii amână proiectele majore până la îmbunătățirea condițiilor economice, iar 24% adoptă o abordare extrem de selectivă, susținând doar inițiativele esențiale sau strategice.

Presiuni crescute din partea investitorilor și a board-urilor

Studiul evidențiază și o intensificare a presiunilor asupra departamentelor financiare. Principalele surse ale acestor presiuni sunt:

investitorii – 30%;

conducerea executivă – 30%;

clienții – 18%.

Acești stakeholderi solicită o capacitate sporită de anticipare a riscurilor, disciplină financiară și stabilitate, într-un context global caracterizat de volatilitate și incertitudine.

Cu toate acestea, peste 70% dintre CFOs afirmă că organizațiile lor sunt bine pregătite pentru a face față riscurilor economice, ceea ce confirmă rolul tot mai important al funcției financiare ca pilon de stabilitate în companii.

CFO-ul, pilon de reziliență organizațională

„Incertitudinea a devenit noua normalitate. Companiile intră într-o fază strategică orientată spre protecție, reziliență și eficiență, iar directorii financiari sunt astăzi pilonii-cheie ai continuității operaționale”, a declarat Maria Boldor, Partner și Managing Director, Horváth România.

Potrivit acesteia, rolul CFO-ului a evoluat semnificativ, depășind zona strict financiară, prin echilibrarea nevoii de lichiditate cu transformarea digitală și pregătirea pentru eventuale șocuri economice viitoare.

Un semnal clar pentru 2026

Concluzia studiului Horváth este una fermă: 2026 va fi un an al prudenței, în care companiile vor prioritiza stabilitatea, controlul costurilor și flexibilitatea operațională. Într-un mediu economic marcat de tensiuni geopolitice și volatilitate, directorii financiari devin actorii centrali în definirea direcției strategice și în protejarea organizațiilor pe termen lung.