ALERTĂ BNR! Un document fals cu sigla băncii circulă pe internet – „Nu semnați și nu distribuiți!”

Banca Națională a României (BNR) trage un semnal de alarmă cu privire la un document fals, intitulat „Procură cu autoritate totală”, care circulă în mediul online folosind în mod ilegal sigla, antetul și datele instituției, potrivit Observator news. Actul, datat 3 noiembrie 2025, nu are nicio legătură cu BNR, care anunță că a sesizat autoritățile competente și cere publicului să nu dea curs acestei tentative de înșelătorie.

BNR dezminte oficial documentul „Procură cu autoritate totală”

Banca Națională a României (BNR) avertizează cetățenii asupra unui document fals, denumit „Pericol crescut privind siguranța juridică – Procură cu autoritate totală”, care circulă pe internet și poartă, în mod fraudulos, sigla instituției. Documentul, datat 03.11.2025, conține nume reale ale unor structuri și angajați ai băncii, inclusiv Direcția Platforme Digitale și Securitate Cibernetică, dar acestea au fost folosite fără acordul instituției.

„BNR nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document și nu are atribuții legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri. Respingem categoric conținutul prezentat în acest material”, a transmis instituția într-un comunicat oficial.

Publicul este îndemnat să nu semneze și să nu redistribuie documentul fals

Banca Națională subliniază că a sesizat autoritățile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare și recomandă publicului:

să ignore documentul fals ;

să nu îl semneze sau redistribuie ;

să verifice informațiile exclusiv pe canalele oficiale ale BNR: site-ul bnr.ro, precum și conturile verificate de pe X (Twitter), YouTube, LinkedIn, Instagram și Bluesky.

Răspândirea documentelor false, o infracțiune

BNR reamintește că transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false care folosesc numele sau însemnele instituției reprezintă o infracțiune de fals și uz de fals, conform Codului Penal, și se pedepsește potrivit legii.

„Orice material care pare emis de BNR, dar nu este publicat pe canalele oficiale ale instituției, trebuie tratat cu maximă prudență”, a mai transmis banca centrală.