Dolarul se îndreaptă spre cea mai mare cădere de două zile din 2009 încoace

Conform Reuters, datele arată că inflația a crescut cu 7,7% de la an la an în octombrie, cel mai lent ritm din ianuarie și sub estimările de 8%.

Dolarul a înregistrat joi cea mai mare scădere de la sfârșitul anului 2015, în condițiile în care randamentele Trezoreriei au scăzut, iar alte monede - yenul și lira sterlină în special - au crescut.

Apetitul pentru risc al investitorilor a primit un impuls suplimentar de la autoritățile sanitare chineze care au relaxat unele dintre restricțiile privind COVID-19, inclusiv prin scurtarea perioadelor de carantină și pentru călătorii care sosesc în țară.

Indicele dolarului a scăzut cu aproape 1,1%, după ce a pierdut peste 3% în ultimele două zile - cel mai mare declin de două zile din martie 2009.

Activele de risc, inclusiv acțiunile, monedele de pe piețele emergente și materiile prime, s-au redresat. Dar încetinirea inflației, deși pozitivă pentru debitori, reflectă un context economic în scădere, au declarat analiștii.

Dolarul a crescut cu 12% în acest an în raport cu un coș de valute importante, în lumina determinării Fed de a readuce inflația, care aproape a atins două cifre la începutul acestui an, spre ținta de 2%.

Alte bănci centrale i-au urmat exemplul, cu excepția Băncii Japoniei, și, ca urmare, yenul a înregistrat cea mai mare scădere față de dolar din 1979 încoace.

Dolarul, a cărui valoare față de yen a crescut cu 22% în acest an, cea mai mare creștere de la 24% din 1979, a scăzut ultima dată cu 1% față de moneda japoneză, la 139,54 yeni.

Piața futures arată că investitorii estimează o șansă de 71,5% de creștere a ratei de dobândă a SUA cu 50 de puncte de bază luna viitoare, față de aproximativ 50/50 în urmă cu o săptămână.

Lira sterlină a recuperat pierderile înregistrate în cursul nopții față de dolar și euro după ce datele din Marea Britanie au arătat că economia nu s-a contractat atât de mult pe cât se estima în T3, deși intră în continuare în ceea ce va fi probabil o recesiune de lungă durată.

Lira sterlină a crescut cu 0,7% față de dolar, la 1,179 dolari, după ce cu o zi înainte a înregistrat cea mai mare creștere de o zi din 2017, în timp ce față de euro a scăzut cu 0,4%, la 87,47 pence.

Euro a extins creșterea de 2% din ziua precedentă și a urcat cu 1,0% la 1,0311 dolari, tranzacționându-se în jurul celui mai ridicat nivel din august.

De asemenea, a atins pentru scurt timp minimele sesiunii față de francul elvețian , după ce șeful Băncii Naționale a Elveției a reiterat angajamentul băncii centrale de a reduce inflația. Față de franc, euro a scăzut ultima dată cu 0,42%, la 0,9795.

Criptomonedele au fost din nou sub presiune, având în vedere turbulențele din lumea cripto după căderea bursei FTX. Tokenul nativ al FTX, FTT , a scăzut ultima dată cu 7,4%, la 3,45 dolari, după ce a scăzut cu aproape 90% în această lună.

Bitcoin a scăzut cu 1,3% la 17.348 dolari, după ce săptămâna aceasta a coborât sub 16.000 de dolari pentru prima dată de la sfârșitul anului 2020.

(sursa: Mediafax)