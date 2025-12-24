Dulciurile de sărbători rămân scumpe, în ciuda ieftinirilor la zahăr și cacao

Contextul din acest an pare, la prima vedere, favorabil, pentru că prețurile la cacao și zahăr, două dintre cele mai importante materii prime pentru industria alimentară, sunt mai scăzute față de maximele atinse anul trecut.

Cu toate acestea, realitatea de la raft ar putea să redea o altă poveste, arată analiștii XTB, companie de investiții pe bursele internaționale, potiriv publicației electronice financialmarket.

Cacao

În ultimele luni, contractele futures pe cacao au scăzut, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii (aproape) doi ani. Această tendință de creștere a fost și mai puternică la începutul lunii noiembrie. Scăderile au fost provocate de creșterea producției, iar producătorii și investitorii s-au concentrat pe condițiile meteorologice și cantitatea exportată din porturile principalelor surse din Africa de Vest.

Volumele de măcinare rămân stabile, dar mai mulți producători globali, printre care Hershey, Mondelez și Barry Callebaut, indică o scădere a cererii de produse din ciocolată din cauza prețurilor ridicate de vânzare cu amănuntul. Un scenariu realist este, în acest caz, o ajustare treptată a lanțurilor de aprovizionare la noile condiții de piață, urmată de o recuperare lentă a cererii.

Creșterea bruscă a prețurilor la cacao înregistrată în 2024, determinată de scăderea producției în Coasta de Fildeș și Ghana, a afectat consumatorii. Cu toate acestea, prețul la cacao s-a depreciat deja cu peste 50% față de maximele înregistrate în decembrie 2024, iar tariful zahărului a urmat, de asemenea, această tendință.

Zahăr

În ceea ce privește comportamentul prețurilor zahărului în acest an, tendința a fost, de asemenea, una descendentă, punctează analiștii XTB. Valorile pentru acest tip de marfă au atins nivelurile cele mai scăzute din ultimele săptămâni, fiind determinate de perspectiva unei oferte excesive la nivel global.

Tendința s-a intensificat și în noiembrie, din cauza îngrijorărilor legate de penuria globală de aprovizionare. Similar cu situația observată în cazul cacao, producția de zahăr este din nou în creștere, iar prognozele marilor producători indică, așadar, niveluri record.

ISO (Organizația Internațională a Zahărului) și-a revizuit previziunile pentru sezonul 2025/26, de la deficit la un surplus de 1,625 milioane de tone ca urmare a creșterii producției în India, Thailanda și Pakistan.

Cum se justifică presiunile asupra prețurilor?

Cele mai recente date de la principalii producători confirmă o redresare a producției, acesta fiind principalul factor care exercită presiuni descendente asupra prețurilor.

• Brazilia (principalul producător): previziunile de producție record continuă să afecteze piața. CONAB, instituția care publică date privind producția agricolă din Brazilia, estimează acum că producția de zahăr în sezonul 2025/26 va ajunge la 45 de milioane de tone.

• India (al doilea producător ca mărime): datele operaționale pe termen scurt și previziunile pe termen lung indică o creștere a producției. Activitatea din octombrie până în noiembrie a crescut cu 43% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 4,11 milioane de tone.

ISMA (Asociația Producătorilor de Zahăr din India) a ridicat estimarea producției totale pentru sezonul 2025/26 la 31 milioane de tone (o evoluție de 18,8% față de aceeași perioadă a anului trecut), datorită condițiilor meteorologice favorabile (precipitații cu 8% peste normal). La această majorare a contribuit și suprafața cultivată mai mare.

• Thailanda (al treilea producător ca mărime): aici se preconizează o creștere de 5% a recoltei din 2025/26, până la 10,5 milioane de tone.

• Revizuiri ale excedentului global: previziunile privind echilibrul dintre cerere și ofertă au fost modificate drastic. ISO (Organizația Internațională a Zahărului) și-a revizuit previziunile privind deficitul pentru acest sezon, estimând un excedent de 1.625 milioane de tone, determinat de creșterea producției în India, Thailanda și Pakistan.

Cum arată prețurile ciocolatei înainte de Crăciun?

În comparație cu prețurile ridicate ale ciocolatei înregistrate de Paște, determinate de creșterea costurilor materiilor prime de anul trecut, pentru Crăciunul din acest an ne confruntăm cu un scenariu diferit, prețurile la cacao și zahăr fiind mai mici, punctează analiștii XTB.

Cu toate acestea, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețurile de consum vor rămâne probabil mai ridicate din cauza efectului acumulat al inflației și al ajustărilor asociate cu costul materiilor prime.

În plus, trebuie avut în vedere că marile companii au cumpărat cacao la un preț mult mai ridicat și acum nu doresc să scadă prețul ciocolatei pentru consumatorul final.

Totuși, aceste creșteri s-ar putea să nu fie vizibile de sărbători, pentru că oamenii tind ca, de Crăciun, să cumpere mai mult. O dinamică similară a fost deja confirmată în timpul Black Friday. În plus, vânzătorii doresc să profite de această perioadă cu cerere ridicată pentru a-și maximiza profiturile.

În Statele Unite, de exemplu, există semne de schimbare a indicatorilor economici (ocuparea forței de muncă arătând primele semne de încetinire), dar acest lucru nu s-a reflectat în achizițiile record de Black Friday.

O tendință similară este de așteptat în Europa, în special în Portugalia, unde indicatorii de creștere economică au înregistrat performanțe pozitive în comparație cu celelalte țări europene, mai arată analiza XTB citată de financialmarket.