Radar 2026: Cât te costă viteza în România? Camerele e-SIGUR nu iartă

Valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut pe economie, stabilit la 4.050 de lei.

Ce sancțiuni primesc șoferii care depășesc viteza legală

Codul Rutier prevede amenzi progresive, în funcție de cât de mult este depășită limita de viteză.

Până la 20 km/h peste limită

Un șofer surprins circulând cu 70 km/h într-o zonă unde limita este de 50 km/h riscă o amendă din clasa I de sancțiuni:

între 2 și 3 puncte de amendă;

amendă între 405 și 607 lei;

2 puncte de penalizare.

Permisul de conducere nu este suspendat.

Până la 30 km/h peste limită

Pentru o viteză de 80 km/h într-o localitate unde limita este de 50 km/h, sancțiunea intră în clasa a II-a:

între 4 și 5 puncte de amendă;

amendă între 810 și 1.012 lei;

3 puncte de penalizare.

Nici în acest caz permisul nu este suspendat.

Până la 50 km/h peste limită

Pentru depășiri cuprinse între 41 și 50 km/h peste limita legală, sancțiunile sunt mult mai severe:

între 9 și 20 de puncte de amendă;

amendă între 1.822 și 4.050 de lei;

6 puncte de penalizare.

Când rămâi fără permis

Cea mai dură sancțiune intervine atunci când viteza legală este depășită cu peste 50 km/h.

Astfel, un șofer care circulă cu 101 km/h într-o localitate unde limita este de 50 km/h riscă:

suspendarea permisului pentru 90 de zile;

amendă contravențională;

puncte de penalizare.

Autoritățile spun că sistemul e-SIGUR permite identificarea și documentarea precisă a abaterilor, reducând considerabil șansele ca procesele-verbale să fie contestate cu succes.

Cum poți plăti doar jumătate din amendă

Șoferii sancționați beneficiază în continuare de reducerea prevăzută de lege. Dacă amenda este achitată în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, se plătește doar jumătate din minimul prevăzut pentru abaterea respectivă.

De exemplu, pentru o amendă încadrată între 810 și 1.012 lei, contravenientul poate achita doar 405 lei dacă respectă termenul legal.

Plata se poate face online, prin platforma Ghișeul.ro, sau la direcțiile locale de taxe și impozite.

Pe fondul extinderii sistemelor automate de monitorizare, specialiștii atrag atenția că respectarea limitelor de viteză este cea mai sigură metodă prin care șoferii pot evita sancțiunile și, mai ales, accidentele rutiere, scrie bihon.ro