Eugen Tomac, avertisment dur pentru liderii politici: Prin orgoliu riscăm să anulăm efortul românilor

Eugen Tomac spune că în momentul de față adâncirea crizei politice este în dezavantajul României. el acuză partidele politice au avut la dispoziție mai bine de 45 de zile să vină cu o soluție pentru a prezenta un program și o majoritate și nu au făcut acest lucru. Astfel, președintele Nicușor Dan i-au încredințat mandatul de a forma o majoritate „cu obiectivul de a încerca să conving partidele să iasă din această zonă și din logica disputelor politice și să îmi acorde încrederea mie și echipei de profesioniști pe care am propus-o, pentru că România în momentul de față riscă să piardă miliarde de euro”.

În plus, eugen Tomac a spus, vineri seara, la B1 TV că „riscăm, practic, prin acest orgoliu politic, să anulăm tot efortul pe care l-au făcut cetățenii români anul trecut, pentru că, pentru a echilibra deficitul bugedar, românii au plătit și au scos mai mulți bani din buzunarul lor”.

Întrebat dacă guvernul Tomac este un paravan folosit de PSD, TOmac a spus că le-a oferit lui Bolojan și Fritz posibilitatea de a schimba nume din lista de miniștri propuși.

„Atât timp cât eu am propus și am prezentat cu maximă bună credință disponibilitatea mea de a discuta și cu domnul Bolojan și cu domnul Fritz și cu oricine doriți dumneavoastră de a schimba orice nume de pe lista de miniștri propusă, cred că am dat dovadă de cea mai mare deschidere. Evident că îmi doresc să primesc sprijinul partidelor parlamentare democratice, pro-europene, dar în același timp trebuie să ținem cont de ceva ce este esențial în politică: de bun simți și compromis. Când nu există argumente și soluții, cel mai ușor este să încerci să inventezi etichete care acoperă de fapt neputința. Tocmai acesta este și motivul pentru care eu am conștiința împăcată și voi merge mai departe, pentru că am o responsabilitate uriașă, nu față de o persoană anume, am o responsabilitate uriașă față de milioane de cetățeni români și față de această țară”, a mai spus Eugen Tomac.

Tomac desființează strategia USR anunțată de Dominic Fritz

Premierul desemnat, Eugen Tomac, atacă dur decizia USR de a nu susține Guvernul tehnic și spune că în felul acesta „USR își anulează propriul discurs”.

Eugen Tomac a declarat, vineri seara, la B1 TV că am luat notă de poziția USR, de a nu-i acorda votul de învestitură.

„Consider că USR își anulează propriul discurs, pentru că ani de zile au solicitat reforme, ministere conduse de profesioniști, iar eu am venit în fața acestor partide cu o echipă formată din oameni foarte bine pregătiți, oameni care au acceptat să-și lase activitatea lor deoparte și să se pună în slujba binelui comun”, spune Tomac.

El este în continuare optimist și a transmis că le mulțumește „celor peste 200 de parlamentari care mi-au acordat încrederea și mă susțin”. De asemenea, a precizat că va încerca în continuare să convingă membrii Parlamentului să fie alături de el și de echipa pe care o propune, „pentru că este o echipă de oameni foarte bine pregătiți, și sunt convins că demersul pe care l-am început merită acest efort, pentru că țara noastră are nevoie de un guvern”.

Întrebat pe voturile cui se bazează în acest moment, dacă PNL și USR nu votează guvernul propus de el, Eugen Tomac a răspuns că în fiecare zi discută cu mai mulți parlamentari, cu oameni care împărtășesc aceleași valori, „cu oameni care cred într-o Românie europeană, într-o Românie puternică, ancorată în relația transatlantică, în oameni care își doresc instituții funcționale, transparente, cu oameni integri, bine pregătiți, bine intenționați și evident că este obligația mea să continui acest dialog în fiecare zi, până în clipa în care voi merge în Parlament”.

(sursa: Mediafax)