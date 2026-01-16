ELCEN București vrea o centrală pe gaze nouă care să înlocuiască CET Sud

Valoarea estimată a contractul este de 2,13 miliarde lei (circa 427 milioane de euro), fără TVA. Finanțarea este asigurată, parțial, din Fondul pentru Modernizare - Programul-cheie nr. 5. Procedura de atribuire este inițiată sub incidența unei clauze suspensive, cee ace înseamnă că încheierea contractului de achiziție sectorială este condiționată de semnarea celui de finanțare pentru asigurarea resurselor financiare necesare din Fondul de Modernizare.

Potrivit Studiului de fezabilitate al proiectului, elaborat de ISPE Proiectare și Consultanţă SA, combustibilul utilizat va fi gazul natural, dar instalațiile propuse vor fi pregătite pentru a putea utiliza în viitor hidrogen (hidrogen ready), fapt care va fi consemnat de producătorii de echipamente.

Configurația propusă de proiectanți pentru noua unitate de cogenerare include două turbine pe gaze - pregătite pentru funcționare cu gaze naturale în amestec cu hidrogen (hidrogen ready), două cazane recuperatoare cu ardere suplimentară, pe gaze naturale, și recuperarea căldurii sub formă de abur, o turbină cu abur cu condensație și două prize de abur reglabile.

Răcirea se va face prin intermediul unui sistem format dintr-un turn de răcire cu tiraj forțat, o stație de pompare a apei de răcire și conducte de apă de răcire. Pentru livrarea energiei termice în sistemul de termoficare se prevăd pompe pentru circulația apei de termoficare, cu convertizoare de frecvență. Noua centrală va avea o putere electrică instalată de aproximativ 275 MWe și o putere termică de 214 MWth (185 Gcal/h), cu un randament global brut în cogenerare, la funcționarea în cogenerare maximă, în condiții ISO al noii unități, de 85,8%. Termenul-limită de implementare a proiectului (PIF) este prevăzut în aprilie 2030. Termenul-limită pentru primirea ofertelor este stabilit la data de 5 februarie 2026, ora 15:00.