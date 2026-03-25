Energia nucleară din UE, în declin accentuat: Reprezintă doar 12% din mixul energetic

Potrivit datelor Eurostat, 12 state membre ale Uniunii Europene produc energie nucleară. În 2024, aceste țări au generat împreună aproximativ 649.524 gigawați-oră (GWh) de electricitate. Producția a crescut cu 4,8% față de 2023, marcând al doilea an consecutiv de creștere după o scădere înregistrată în 2022. Totuși, pe termen lung tendința este descendentă: producția nucleară din UE a scăzut cu aproximativ 20% între 2014 și 2024 și cu 30% comparativ cu nivelul din 2004, mai arată Euronews.

Franța este de departe țara europeană care se bazează cel mai mult pe energia nucleară. Aproximativ 40,3% din mixul energetic al țării provine din această sursă. Pe următoarele locuri se află Slovacia, cu 29,7%, Suedia cu 25,6% și Bulgaria cu 23,7%. În Finlanda, energia nucleară reprezintă 23,4% din mixul energetic, iar în Slovenia aproximativ 21,7%. Alte state importante producătoare de energie nucleară sunt Cehia, Ungaria, Belgia și Spania.

În unele state europene, energia nucleară reprezintă o parte majoră din producția de electricitate. În Franța, aproximativ 69% din electricitate provine din centrale nucleare, iar în Slovacia proporția ajunge la 66,4%. În alte țări, precum Cehia, Finlanda, Ungaria, Slovenia și Bulgaria, energia nucleară asigură aproximativ 40% din producția de electricitate. În Belgia, Elveția și Suedia, ponderea energiei nucleare în electricitate este de asemenea peste media Uniunii Europene.

România se numără printre statele europene care utilizează energia nucleară pentru producerea electricității. Aproximativ 9,1% din mixul energetic al țării provine din energie nucleară. În ceea ce privește producția de electricitate, centralele nucleare acoperă aproximativ 20,5% din necesarul de energie electrică al României.

Mixul energetic diferă semnificativ de la o țară la alta în Europa. Unele state au investit masiv în energie regenerabilă, în timp ce altele continuă să se bazeze pe energie nucleară pentru stabilitatea sistemului energetic. La nivelul Uniunii Europene, petrolul și produsele petroliere reprezintă cea mai mare parte a mixului energetic, cu 38%, urmate de gazele naturale cu 21% și de energia regenerabilă cu aproximativ 20%.

Energia nucleară ocupă locul al patrulea, cu o pondere de aproximativ 12% în consumul total de energie al blocului comunitar.