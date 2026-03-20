x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Economie Veste bună pentru ratele în euro: Leul se apreciază la finalul săptămânii

de Redacția Jurnalul    |    20 Mar 2026   •   20:15
Sursa foto: Hepta

Moneda naţională s-a apreciat, vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0951 lei, în scădere cu 0,08 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0959 lei.

Valoarea leului a crescut şi comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4087 lei, în scădere cu 3,33 bani (-0,75%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,4420 lei.

În schimb, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5919 lei, în creştere cu 0,89 bani (0,16%), faţă de 5,5830 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 659,4329 lei, de la 667,5562 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

×
Subiecte în articol: euro BNR valute aur
Parteneri