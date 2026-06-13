Final cumplit pentru un temut interlop din Brăila! A dispărut în Dunăre și a fost găsit mort după ore de căutări

Moarte tragică pe Dunăre: un cunoscut lider interlop din Brăila s-a înecat după ce barca s-a răsturnat

Salvatorii au recuperat trupul după ore întregi de căutări. În paralel, continuă operațiunea pentru găsirea unui tânăr dispărut de patru zile

O nouă tragedie s-a produs pe Dunăre, în județul Brăila. Un bărbat în vârstă de 55 de ani, cunoscut în lumea interlopă locală, și-a pierdut viața după ce ambarcațiunea în care se afla s-a răsturnat în apropierea localității Chiscani. După mai multe ore de căutări desfășurate de pompieri și scafandri, trupul acestuia a fost găsit în apele fluviului. Radu Bogățeanu, zis ”Romică Cațali”, în vârstă de 55 de ani, fost lider interlop, și-a pierdut viața sâmbătă dimineață, în zona localității Chiscani.

Incidentul a mobilizat forțe importante de intervenție, inclusiv echipe de scafandri venite din mai multe județe. Autoritățile au desfășurat o amplă operațiune de căutare și salvare pentru localizarea victimei, însă, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Barca s-a răsturnat în apropiere de Chiscani

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, incidentul s-a produs sâmbătă dimineață, în jurul orei 08:00. Bărbatul se afla într-o barcă pe Dunăre împreună cu un prieten, când ambarcațiunea s-a răsturnat în circumstanțe care urmează să fie clarificate.

Sâmbătă, 13 iunie, în jurul orei 07:50, soția bărbatului a sunat disperată la numărul de urgență 112. Aceasta a anunțat că partenerul ei s-a înecat în fluviu.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, a reieșit că Radu Bogățeanu se afla în barcă alături de un alt bărbat, în vârstă de 47 de ani, din comuna Mircea Vodă. La un moment dat, ambarcațiunea s-a răsturnat din cauze încă neclare. Din păcate, doar bărbatul mai tânăr a reușit să înoate până la mal și să se salveze, potrivit ziarul Comunitatea.

În timp ce unul dintre ocupanți a reușit să ajungă la mal și să se salveze, celălalt a fost luat de curenții puternici ai fluviului. La scurt timp după primirea apelului de urgență, pompierii și echipajele de intervenție au început căutările în zona indicată.

Operațiunea s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, iar la intervenție au participat inclusiv scafandri din Galați, Tulcea și Constanța, chemați pentru a sprijini misiunea de salvare.

Trupul victimei a fost recuperat după o amplă intervenție

După ore întregi de căutări pe apă și sub apă, echipele de intervenție au reușit să localizeze și să recupereze trupul neînsuflețit al bărbatului.

Moartea acestuia a produs un puternic impact în comunitatea locală, mai ales că victima era cunoscută în județul Brăila. Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul naval și dacă au existat factori care au contribuit la răsturnarea ambarcațiunii.

O altă dramă se desfășoară pe Dunăre

Cazul este cu atât mai dramatic cu cât reprezintă a doua intervenție majoră desfășurată în aceeași perioadă pe Dunăre, în zona Brăilei.

În paralel cu această misiune, pompierii și scafandrii continuă căutările pentru găsirea unui tânăr de 26 de ani dispărut în fluviu în urmă cu patru zile. Potrivit informațiilor disponibile, acesta ar fi intrat în apă în apropierea punctului de trecere Bac către Insula Mare a Brăilei, după care nu a mai fost văzut.

De atunci, echipele de salvare desfășoară zilnic operațiuni complexe de căutare, însă fără rezultat până în prezent. Condițiile dificile din teren și suprafața extinsă care trebuie verificată îngreunează intervenția salvatorilor.