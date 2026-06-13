Descoperire majoră în medicină: Legătura neașteptată între cancer și Alzheimer

Un nou studiu, realizat de Spitalul de Copii din Boston, arată că mutațiile legate de cancerele de sânge pot contribui la declanșarea bolii Alzheimer, potrivit Science Daily.

Aceste mutații pot contribui la apariția bolii Alzheimer prin crearea de celule imune excesiv de inflamatorii în creier.

Aceleași mutații genetice

Cercetătorii au descoperit că microglia, celulele imune care se află în creier, acumulează mutații în anumite gene care declanșează cancerul. Cu toate acestea, în loc să provoace cancer, aceste mutații pot contribui la dezvoltarea bolii Alzheimer.

Oamenii de știință spun că descoperirile ar putea indica noi modalități de diagnosticare și tratare a bolii Alzheimer.

„Am descoperit că, într-o oarecare măsură, boala Alzheimer este oarecum similară cu cancerul. Ea este determinată de aceleași mutații care determină apariția cancerelor de sânge, cum ar fi limfomul și leucemia”, a spus Christopher Walsh, care a condus studiul.

„Acest lucru este util, deoarece avem o mulțime de medicamente pentru combaterea cancerului. Unele dintre ele ar putea fi utile din punct de vedere terapeutic pentru boala Alzheimer”, a adăugat el, potrivit sursei.

Cercetătorii au analizat 149 de gene care determină apariția cancerului în probe de țesut cerebral de la 190 de persoane cu boala Alzheimer. Ei le-au comparat cu probe de la 121 de creiere sănătoase.

Probele de Alzheimer conțineau mai multe modificări ale ADN-ului cu o singură literă decât țesutul sănătos. Multe dintre aceste modificări au apărut în mod repetat în aceleași cinci gene care determină cancerul, sugerând că microglia acumula mutații într-un set specific de gene.

Ce este microglia?

Microglia servește drept echipa de curățare a creierului. Aceste celule îndepărtează resturile și ajută la eliminarea celulelor infectate, deteriorate sau pe moarte. Oamenii de știință au crezut mult timp că microglia rămâne limitată la creier și nu traversează bariera hematoencefalică, spre deosebire de multe alte celule imune care circulă prin fluxul sanguin.

Mutațiile identificate în microglie sunt frecvent asociate cu cancerele de sânge. Această observație i-a determinat pe cercetători să caute aceleași mutații în probele de sânge de la persoanele cu boala Alzheimer.

„A fost de fapt o descoperire cu adevărat neașteptată, care sugerează un mecanism complet nou pentru patogeneza bolii Alzheimer”, a spus August Yue Huang, colaborator al studiului. „Descoperirile înseamnă că celulele imune din sânge cu mutații canceroase ajung probabil în creier și contribuie la apariția bolii”, a adăugat Huang.

Cercetătorii spun că îmbătrânirea sau leziunile pot slăbi bariera hematoencefalică, permițând celulelor imune din fluxul sanguin să pătrundă în creier. Odată ajunse acolo, aceste celule se pot transforma în celule asemănătoare microgliei.

Aglomerările de proteine ​​care se acumulează în creier declanșează multiplicarea și răspunsul microgliei. Celulele care posedă un avantaj biologic sunt mai predispuse să se extindă, inclusiv celulele asemănătoare microgliei care poartă mutații legate de cancer.

Potrivit cercetătorilor, aceste celule mutante pot crea un mediu mai inflamator și mai dăunător decât microglia sănătoasă. Drept urmare, neuronii din apropiere pot fi afectați și pot muri, contribuind la progresia bolii Alzheimer.

„Deoarece este dificil să se acceseze țesutul cerebral la un pacient viu, ar putea fi dezvoltate screening-uri genetice folosind probe de sânge pentru a testa dacă o persoană este purtătoare a acestor mutații și are un risc crescut de a dezvolta boala Alzheimer”, a spus Alice Eunjung Lee, colaboratoare a studiului, potrivit sursei.