Program de guvernare exploziv: Tomac promite restructurarea statului, investiții în energie și reforme fiscale dure

Eugen Tomac propune reformă administrativă amplă și ANAF depolitizat: planul de guvernare care vizează restructurarea statului

Premierul desemnat Eugen Tomac propune, în proiectul programului de guvernare aflat încă în lucru, o schimbare profundă a modului în care este organizat statul român. Reforma administrativ-teritorială este descrisă drept „prioritate zero”, iar documentul prevede crearea unor regiuni funcționale cu personalitate juridică, capabile să gestioneze mai eficient resursele și serviciile publice.

Reformă administrativ-teritorială declarată „prioritate zero”

Planul include introducerea unor praguri minime de viabilitate pentru comune și orașe, dar și o redistribuire a competențelor administrative și fiscale. Potrivit documentului, actuala structură cu peste 3.000 de unități administrativ-teritoriale limitează performanța administrației și reduce capacitatea de atragere a investițiilor.

Schimbări în economie și fiscalitate: ANAF depolitizat și reguli noi pentru contribuabili

În zona economică, programul promite predictibilitate fiscală și un tratament diferențiat pentru contribuabilii corecți. Printre măsuri se află precompletarea Declarației Unice pentru PFA, auditarea companiilor de stat cu pierderi și oprirea bonusurilor nejustificate în întreprinderile de stat.

Un punct central îl reprezintă reorganizarea ANAF pe un model bazat pe analiză de risc și digitalizare, precum și obiectivul declarat al unui „ANAF depolitizat”. Documentul mai propune extinderea sistemelor digitale fiscale precum SAF-T, e-Factura B2C și e-Sigiliu, alături de crearea unui „centru național de răspuns pentru fiscalitate”, menit să reducă birocrația și să crească gradul de colectare fără introducerea de noi taxe.

Investiții strategice în energie și securitate energetică

În domeniul energiei, programul mizează pe continuarea proiectelor majore deja începute. Sunt vizate retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, dezvoltarea reactoarelor 3 și 4, exploatarea gazelor din Neptun Deep și consolidarea Coridorului Vertical energetic.

De asemenea, documentul prevede dezvoltarea energiei eoliene offshore în Marea Neagră, precum și actualizarea legislației privind consumatorii vulnerabili și crearea unui registru național dedicat acestora.

Digitalizarea statului și introducerea identității electronice

Una dintre cele mai ambițioase componente ale programului este digitalizarea administrației publice. Planul include identitate electronică pentru toți cetățenii, implementarea portofelului european digital și un portal unic al statului organizat pe „evenimente de viață”.

De asemenea, este propus cloud-ul guvernamental, interoperabilitatea completă între instituții și utilizarea inteligenței artificiale în administrație pentru eficientizarea serviciilor publice.

Reforme în educație și sănătate

În educație, programul prevede creșteri de predictibilitate salarială pentru profesori, extinderea programului „masă sănătoasă”, dezvoltarea sistemului „școală după școală” și depolitizarea conducerii universităților. Se propune atingerea pragului de 15% din bugetul de stat pentru educație până în 2030 și alocarea a 1% din PIB pentru cercetare.

În sănătate, sunt vizate digitalizarea completă prin Dosarul Electronic de Sănătate, conectarea spitalelor la o platformă informatică unificată, reorganizarea paturilor la nivel național și finalizarea spitalelor regionale din Iași, Cluj-Napoca și Craiova.

Mediafax