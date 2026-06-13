Anchetă antitrust în SUA: Ce se întâmplă cu fuziunea a doi giganți din lumea filmului? Paramount vrea să preia Warner Bros

Agenția a transmis că a încheiat ancheta privind tranzacția, autoritățile de reglementare din cadrul diviziei sale antitrust, potrivit SkyNews.

Analiza a concluzionat că impactul fuziunii „va consta în intensificarea concurenței în cadrul ecosistemului mass-media și al divertismentului, aducând beneficii consumatorilor și lucrătorilor americani”.

Paramount Skydance a ajuns la un acord pentru achiziționarea WBD în februarie, după luni de negocieri și după ce o ofertă rivală din partea Netflix a eșuat.

Companiile susțin că fuziunea va fi benefică pentru creșterea industriei și va oferi consumatorilor acces la mai mult conținut, mai ales dacă se vor combina bibliotecile HBO Max și Paramount+.

Cu toate acestea, criticii s-au arătat precauți cu privire la ceea ce ar putea însemna o consolidare suplimentară pentru o industrie care este deja controlată de un număr mic de jucători majori.

Autoritățile de reglementare au analizat dacă tranzacția ar afecta concurența în domeniul streamingului video și au concluzionat că aceasta ar crește probabil concurența, oferind clienților o „alternativă competitivă mai solidă” față de alternativele mai mari de streaming video.

Departamentul Justiției a stabilit, de asemenea, că YouTube, TikTok și alte portaluri de socializare care oferă, de asemenea, conținut de streaming video „nu par a fi substitute competitive în acest caz, conform precedentelor juridice antitrust bine stabilite, deși concurează pe scară largă pentru atenția consumatorilor”.

Autoritățile de reglementare au concluzionat că fuziunea nu este susceptibilă să afecteze concurența în domeniul televiziunii liniare, invocând concurența puternică în ceea ce privește programele transmise în direct.

Acestea au constatat că fuziunea dintre doi mari operatori de studiouri cinematografice nu este susceptibilă să afecteze concurența în ceea ce privește dezvoltarea, producția sau distribuția de filme destinate difuzării în cinematografe.

„Dimpotrivă, dovezile arată că există o concurență intensă în cadrul industriei, care a generat o producție mai mare și o mai mare diversitate a ofertei de filme și care este susceptibilă să continue neabătut”, au concluzionat autoritățile de reglementare.

David Ellison, directorul executiv al Paramount Skydance, s-a angajat să mențină Paramount și WBD ca studiouri de film independente și a promis că va lansa în total 30 de filme pe an în cinematografe.

Paramount a afirmat că fuziunea va duce la reduceri semnificative de personal din cauza suprapunerii rolurilor.