Solstițiul de vară 2026: ziua în care Soarele domnește peste cer. Tradiții, mistere și curiozități despre cel mai spectaculos moment al anului

Pentru mulți, solstițiul înseamnă începutul vacanțelor, al serilor petrecute afară și al zilelor care par să nu se mai termine. Pentru astronomi, însă, este unul dintre cele mai importante momente ale anului, iar pentru civilizațiile vechi era o adevărată sărbătoare a luminii și a vieții.

Ziua care pare că nu se mai termină

În România, pe 21 iunie, Soarele va străluci timp de aproximativ 15 ore și 32 de minute. Noaptea va avea doar 8 ore și 28 de minute, fiind cea mai scurtă din 2026.

În această zi, Soarele atinge cel mai înalt punct pe cer la amiază, iar lumina sa domină orizontul mai mult decât în orice alt moment al anului.

Interesant este că, deși mulți consideră solstițiul cea mai fierbinte zi a anului, realitatea este diferită. Temperaturile maxime sunt atinse de regulă în iulie și august, deoarece pământul și oceanele continuă să acumuleze căldură și după 21 iunie.

De ce apare acest fenomen

Totul are legătură cu înclinarea axei Pământului. Planeta noastră nu se rotește perfect vertical în jurul Soarelui, ci este înclinată cu aproximativ 23,5 grade.

La solstițiul de vară, emisfera nordică este orientată cel mai mult către Soare. Razele ajung mai direct pe această parte a globului, iar lumina zilei durează mai mult.

De aici și denumirea fenomenului. Cuvântul „solstițiu” provine din latină și înseamnă „Soarele stă”. Anticii observaseră că, în această perioadă, poziția aparentă a Soarelui pe cer pare să se oprească pentru scurt timp înainte de a începe să coboare spre sud.

Misterele nopții de solstițiu

De-a lungul istoriei, oamenii au privit solstițiul ca pe un moment magic.

În multe culturi europene se aprindeau focuri uriașe pe dealuri și în sate. Se credea că flăcările alungă spiritele rele, aduc sănătate și protejează recoltele.

În Scandinavia, sărbătoarea Midsommar este și astăzi unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. Oamenii dansează, cântă și petrec până târziu în noapte profitând de lumina care pare nesfârșită.

În România, perioada solstițiului este strâns legată de sărbătoarea Sânzienelor, celebrată pe 24 iunie. Potrivit tradiției populare, în această perioadă natura capătă puteri speciale, iar fetele împletesc coronițe din flori pentru noroc și dragoste.

Legătura cu Stonehenge și Sarmizegetusa

Solstițiul de vară fascinează omenirea de mii de ani.

Celebrul monument Stonehenge din Marea Britanie a fost construit astfel încât razele Soarelui să se alinieze perfect cu structura sa în dimineața solstițiului.

La fel, cercetătorii cred că anumite construcții din complexul de la Sarmizegetusa Regia aveau rol astronomic și erau folosite pentru observarea poziției Soarelui în momente-cheie ale anului.

Solstițiul care a ajutat la măsurarea Pământului

Puțini știu că acest fenomen a contribuit la una dintre cele mai impresionante descoperiri din Antichitate.

În urmă cu peste 2.200 de ani, savantul grec Eratostene a folosit poziția Soarelui în ziua solstițiului pentru a calcula circumferința Pământului.

Comparând umbrele observate în două orașe egiptene aflate la sute de kilometri distanță, acesta a reușit să estimeze dimensiunea planetei cu o precizie uimitoare pentru acea vreme.

Ce se întâmplă după 21 iunie

Deși vara abia începe, din punct de vedere astronomic zilele încep să se scurteze imediat după solstițiu.

Schimbarea este aproape imposibil de observat la început, însă după fiecare răsărit durata zilei scade cu câteva secunde. Procesul continuă până la solstițiul de iarnă, pe 21 decembrie, când vom avea cea mai scurtă zi din an.

Paradoxal, chiar dacă lumina începe să scadă, cele mai călduroase săptămâni ale anului abia urmează.

Curiozități despre solstițiul de vară

Solstițiul din 2026 are loc pe 21 iunie, la ora 11:24.

Este cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte a anului.

În apropierea Cercului Polar de Nord, Soarele nu apune deloc în această perioadă.

În emisfera sudică, pe 21 iunie începe iarna astronomică.

Stonehenge atrage anual mii de oameni care vin să urmărească răsăritul de la solstițiu.

În multe culturi, solstițiul era considerat un simbol al fertilității, prosperității și al victoriei luminii asupra întunericului.

Pentru astronomi este un fenomen precis calculat. Pentru tradiții, este o sărbătoare a luminii. Pentru noi toți, însă, solstițiul de vară rămâne momentul în care natura pare să strălucească la intensitate maximă, iar ziua câștigă pentru câteva ore lupta cu noaptea.