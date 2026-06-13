„Drum lin către îngeri, copil drag!” Băiatul de 15 ani din Timiș care a căzut cu trotineta electrică a murit

Adolescentul a pierdut lupta pentru viață după două săptămâni de la accident

O tragedie care a șocat întreaga comunitate din județul Timiș s-a încheiat în cel mai dureros mod posibil. Băiatul de 15 ani care a suferit răni extrem de grave după ce a căzut cu trotineta electrică a murit, după aproape două săptămâni în care medicii au încercat să îi salveze viața.

Vestea a fost confirmată de familie prin mesaje emoționante publicate pe rețelele de socializare. Adolescentul ajunsese în moarte cerebrală în urma accidentului, iar apropiații au sperat până în ultima clipă într-un miracol.

„Cu inima frântă şi o durere de nedescris în suflet, anunţăm plecarea timpurie din această lume a iubitului nostru fiu, Țucuina Dragoș Florin, la doar 15 ani. Drumul lui s-a oprit mult prea devreme, lăsând în urmă un gol uriaş”, a scris tatăl adolescentului.

Cum s-a produs accidentul care i-a fost fatal

Accidentul a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni. Potrivit informațiilor apărute după incident, adolescentul ar fi plecat de la școală în timpul programului, împreună cu alți doi colegi. Cei trei se deplasau pe trotinete electrice pe o stradă din județul Timiș.

La un moment dat, băiatul a pierdut controlul direcției și s-a prăbușit violent pe carosabil. Impactul cu asfaltul a fost devastator, provocându-i traumatisme severe.

Imaginile surprinse de o cameră de supraveghere arată momentul dramatic în care adolescentul cade în timp ce circula cu viteză alături de prietenii săi. Un șofer aflat în apropiere a observat imediat incidentul, a oprit și a alertat serviciile de urgență prin apel la 112.

În ciuda eforturilor depuse de medici, starea băiatului s-a deteriorat rapid, iar ulterior a fost declarat în moarte cerebrală.

Mesajul sfâșietor transmis de mătușa adolescentului

Moartea tânărului a provocat un val de emoție în comunitate și pe rețelele sociale. Mătușa adolescentului a publicat un mesaj de rămas-bun care a impresionat mii de oameni.

„Astăzi, cu inimile frânte de durere, ne luăm rămas-bun de la dragul nostru nepot, Țucuina Dragoş Florin, care a plecat mult prea devreme dintre noi, la doar 15 ani. Nu există cuvinte care să poată descrie golul pe care l-a lăsat în sufletele noastre. Zâmbetul lui, bunătatea şi toate amintirile frumoase pe care ni le-a oferit vor rămâne veşnic în inimile noastre. Te vom iubi şi te vom purta mereu în gândurile noastre. Drum lin către îngeri, copil drag! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris femeia.

Tragedia reaprinde dezbaterea despre pericolul trotinetelor electrice pentru minori

După accident, mătușa adolescentului, cadru medical de profesie, a inițiat o petiție prin care solicită interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către minori. Ea consideră că astfel de mijloace de deplasare reprezintă un risc major pentru copii și adolescenți, în special atunci când sunt utilizate fără echipamente de protecție.

Cazul a readus în atenția opiniei publice problema siguranței pe trotinetele electrice. Specialiștii atrag atenția că mulți tineri circulă fără cască și fără a respecta regulile de circulație, ceea ce poate transforma o simplă căzătură într-o tragedie.

Reprezentanții magazinelor de echipamente de protecție susțin că foarte puțini părinți cumpără căști sau alte accesorii de siguranță pentru copiii care folosesc trotinete electrice. În același timp, imaginile distribuite frecvent în mediul online surprind adolescenți care circulă cu viteză printre mașini, tramvaie sau execută manevre periculoase pe drumurile publice.

Potrivit datelor disponibile, în ultimii trei ani au fost înregistrate peste 400 de accidente grave în România în care au fost implicate trotinete electrice. Deși legislația impune purtarea căștii de protecție pentru minorii cu vârste între 14 și 16 ani, regula este adesea ignorată. Amenzile prevăzute de lege pot ajunge până la 2.000 de lei, însă numărul incidentelor continuă să rămână îngrijorător.