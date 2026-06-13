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Accident grav pe DN7, în Argeș: patru persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital după impactul dintre un camion și două mașini

de Redacția Jurnalul    |    13 Iun 2026   •   18:51
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Accident grav pe DN7, în Argeș: patru persoane, inclusiv un copil, au ajuns la spital după impactul dintre un camion și două mașini
ISU Argeș/În coliziune au fost implicate un camion și două autoturisme, iar bilanțul inițial indică patru persoane rănite, dintre care una a fost găsită în stare critică

Accident grav pe DN7, în județul Argeș. Patru persoane, printre care un copil de 10 ani, au fost rănite după coliziunea dintre un camion și două autoturisme. Un bărbat a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitat de echipajele medicale.

Patru răniți și intervenție de urgență pe DN7, în Argeș. Un copil de 10 ani, printre victime

Traficul a fost blocat complet în zona localității Valea Ursului, după o coliziune violentă în care au fost implicate un camion și două autoturisme. Un bărbat a intrat în stop cardio-respirator, iar printre victime se află și un copil de aproximativ 10 ani.

Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă după-amiază pe DN7, în județul Argeș, provocând mobilizarea de urgență a echipajelor de intervenție. În coliziune au fost implicate un camion și două autoturisme, iar bilanțul inițial indică patru persoane rănite, dintre care una a fost găsită în stare critică.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe DN7, pe sectorul dintre Pitești și Râmnicu Vâlcea, la kilometrul 124+100, în zona localității Valea Ursului.

Un bărbat a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției

La scurt timp după producerea accidentului, echipajele medicale și de salvare au ajuns la fața locului pentru a acorda primul ajutor victimelor. În urma impactului violent, patru persoane au fost rănite: trei adulți și un copil în vârstă de aproximativ 10 ani.

Cel mai grav afectat a fost un bărbat care, în timpul preluării de către personalul medical, a intrat în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să îi restabilească funcțiile vitale înainte de transportul către unitatea medicală.

Celelalte trei victime, doi adulți și copilul, au suferit răni considerate ușoare, însă au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și monitorizare medicală.

Copil de 10 ani printre victimele accidentului

Prezența unui copil printre victime a amplificat gravitatea incidentului și a determinat intervenția rapidă a echipajelor specializate. Din primele evaluări medicale efectuate la fața locului, minorul a suferit leziuni ușoare, însă medicii au decis transportarea acestuia la spital pentru investigații amănunțite.

Autoritățile nu au oferit deocamdată informații suplimentare privind identitatea victimelor sau cauzele exacte care au dus la producerea accidentului.

Trafic blocat complet pe DN7

În urma coliziunii, circulația rutieră pe DN7 a fost oprită în ambele sensuri pentru a permite intervenția echipajelor de salvare, desfășurarea cercetărilor și îndepărtarea vehiculelor implicate.

Pompierii au intervenit și pentru aplicarea măsurilor specifice de prevenire și stingere a incendiilor, având în vedere riscurile generate de impactul puternic dintre vehicule.

Reprezentanții Centrului INFOTRAFIC au anunțat că traficul urma să fie reluat după ora 18:00, în funcție de evoluția operațiunilor din teren și de finalizarea cercetărilor efectuate de polițiști.

Mediafax

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Subiecte în articol: accident DN7 stop cardio-respirator
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